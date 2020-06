Homem é preso com mais de R$ 1 milhão em drogas na BR-060, em Jataí

Um homem foi preso com mais de R$ 1 milhão em drogas na BR-060, em Jataí, região Sudoeste de Goiás, neste sábado (27/6). Segundo apurado, ele é do Maranhão e foi contratado por uma pessoa do Pará para buscar o carregamento de pasta base de cocaína e skunk, conhecida como supermaconha, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais rodoviários em ronda pela rodovia avistaram um VW/Gol com placas de Anápolis, conduzido por um homem de 43 anos.

Diante de suspeita, o carro e o homem foi levados para a unidade operacional de Jataí. Em vistoria no veículo os policiais encontraram encontraram 6,2 quilos de pasta base de cocaína e 2,1 quilos de skunk, droga conhecida como supermaconha. As drogas estavam escondidas na lataria.

Homem teria comprado carro em Anápolis para transportar drogas até o Pará

Questionado sobre a origem da droga, o motorista do veículo relatou que é de Imperatriz, no Maranhão, e foi contratado por uma pessoa do estado do Pará. O dono da droga teria mandando que ele comprasse um carro em Anápolis, buscasse o carregamento em Campo Grande e levasse até Belém, no Pará.

Ainda segundo a corporação, com a apreensão das drogas, o crime organizado teve um prejuízo estimado em cerca de R$ R$ 1,1 milhão. Conforme levantamento, esse é o valor que os traficantes poderiam lucrar com a venda da droga.

O homem foi preso e conduzido à polícia judiciária de Jataí.

Jovem sem CNH é preso com 259 quilos de maconha em Jataí

No último dia 18, um jovem de 26 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso com 259 quilos de maconha na BR-364, também em Jataí. De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina.

Ao ser abordado, os policias perceberam que o motorista, de 26 anos, inabilitado, estava nervoso com a ação policial. Diante disso, o veículo, um Ford Ka, foi fiscalizado, momento que foram encontrados vários fardos com dezenas de tabletes do entorpecente, que seria uma substância análoga à maconha.

Segundo declarações do jovem, ele pegou o veículo em Rio Verde e buscou a carga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista disse desconhecer a carga que transportava. Pelo serviço ele recebeu, adiantado, R$ 5 mil. Ele revelou para quem entregaria a carga.

Após as diligências, ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local.