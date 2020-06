PRF apreende carretas com placas idênticas na BR-060, em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (26/6), duas carretas com placas idênticas na BR-060, em Rio Verde, na região sudoeste do estado.

Conforme informações, os veículos pertenciam a empresas diferentes e foram avaliados em aproximadamente R$ 300 mil. Durante a ação os policiais constataram os indícios de adulteração.

Os veículos estavam a cerca de 110 quilômetros de distância um do outro. O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina.

Como foi feita a apreensão das carretas com placas idênticas na BR-060, em Rio Verde

De acordo com a PRF, um dos veículos foi flagrado na BR-060, em Rio Verde, e o outro foi localizado com apoio da Polícia Militar quando passava na base da PRF em Quirinópolis.

A abordagem do primeiro veículo foi feita por volta de meio dia, quando um bitrem foi parado na unidade da PRF em Rio Verde. Na ocasião, os policiais constataram indícios de adulteração nos elementos de identificação do caminhão.

Após compartilhamento de informações, os policiais militares do batalhão rodoviário de Quirinópolis, abordaram um outro bitrem, que estava com a mesma placa e mesmo número do chassi.

A documentação foi analisada e não foram encontrados indícios de falsidade ideológica. Diante dos fatos, os motoristas e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, que investigará o caso.

