Rio Verde confirma mais de 6 mil casos e 47 mortes por covid-19

A Prefeitura de Rio Verde confirmou, na noite desta sexta-feira (26/6), mais de 6 mil casos e 47 mortes por covid-19. O comunicado foi feito pelo prefeito Paulo do Vale, por meio das redes sociais.

De acordo com o boletim epidemiológico, a cidade já registra 6.013 infecções, são 225 casos a menos que os registros de Goiânia, capital do estado, que conta com 6.298 confirmações. Até o momento, 7.864 suspeitas já foram descartadas.

Rio Verde confirma mais mais de 100 casos e 4 mortes por covid-19 em 24 horas

Em comparação com o informe da última quinta-feira (25/6), são 115 novos casos confirmados e 4 mortes em 24 horas. Os recuperados na cidade somam 5.310.

O relatório ainda aponta que há 599 pacientes isolados e 57 internados. Já em relação as suspeitas, 647 cumprem isolamento em casa e outros 56 em unidade hospitalar.

Conforme os dados, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria da rede pública é de 46,4%, já em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o registro é de 40%. Na rede privada o caso é mais alarmante, pois os leitos de UTI já estão em 100% da capacidade e a enfermaria opera com 53,1%.

Nas redes sociais, o prefeito pediu colaboração da população para evitar a disseminação da doença. “Vamos nos manter firmes e respeitar todas as medidas restritivas neste final de semana.”

Coronavírus em Goiás

De acordo com dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás conta com 21.579 casos de coronavírus e 429 mortes. O painel foi atualizado às 10h20 deste sábado (27/6).

Conforme o painel Covid-19, do governo estadual, Goiás tem 205 cidades afetadas pelo vírus. As mortes confirmadas foram registradas em 78 dessas cidades; outras 6 investigam óbitos suspeitos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.