Vacinação contra sarampo, em Goiânia, é prorrogada até agosto

A campanha de vacinação contra o sarampo, iniciada em março deste ano e cujo encerramento estava previsto para o dia 30 de junho, foi prorrogada até 31 de agosto. A medida foi tomada pelo Ministério da Saúde (MS) em decorrência das baixas coberturas vacinais em todo país. Devem se vacinar pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos.

Em Goiânia, a campanha foi iniciada no dia 04 de maio e até o momento foram administradas 27.864 doses da vacina. Segundo a gerente de Imunização da SMS, Polyana Braga, a vacinação contra o sarampo na capital está satisfatória: “Considerando que, em rotina, Goiânia administra atualmente uma média 4.500 doses por mês, somente no público de 20 a 49 anos, aplicamos seis vezes mais doses do que de costume desde o primeiro caso confirmado de sarampo no município em julho do ano passado”, afirma Polyana.

A circulação do vírus do sarampo se mantém ativa no país e há um elevado quantitativo de pessoas suscetíveis à doença, a SVS avalia como primordial que as ações de vacinação contra sarampo sejam priorizadas, tendo em vista o elevado risco do aumento de números de casos da doença. A dose da vacina é indiscriminada e com a prorrogação espera-se que os serviços de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) possam estabelecer as atividades de vacinação para maior alcance desse público-alvo.