Corpo de vítima de afogamento é encontrado em rio, em Padre Bernardo

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde do último sábado (27/6), para atender uma ocorrência onde encontrou o corpo de uma vítima de afogamento em um rio, no município de Padre Bernardo.

Conforme informações dos solicitantes, o homem já estava desaparecido por volta de 24 horas e teria sido visto pela última vez em uma chácara, próximo a um rio situado na zona rural da cidade.

No dia da solicitação, por volta de 20h30, uma equipe de mergulhadores militares de Águas Lindas de Goiás se deslocou até o local para prestar os primeiros atendimentos.

Na manhã de hoje (28/6), os militares retornaram ao local para realizar as buscas e encontraram o corpo da vítima, que estava preso em uma galhada e flutuando nas margens do rio.

Diante dos fatos, o corpo foi resgatado e deixado aos cuidados da Polícia Militar, que aguardou o Instituto Médico Legal (IML) para retirada do corpo.

Além do corpo de vítima de afogamento encontrado em Padre Bernardo, outro foi localizado em Fazenda Nova

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado no Rio Claro, em Fazenda Nova, interior de Goiás, na segunda-feira (8/6). Ele desapareceu no sábado (6/6), enquanto nadava na parte rasa do rio. Acredita-se que o menor tenha caído em um possível banco de areia.

No local, os bombeiros militares foram informados que a vítima, um adolescente estava em um racho com familiares e amigos. Eles nadavam em um parte rasa do rio, quando foi surpreendido com uma parte funda.

Após o ocorrido, o adolescente não foi mais visto no rio. As buscas foram iniciadas no sábado e o corpo dele foi encontrado por volta das 15h de segunda-feira (8/6).

Os mergulhadores do CBMGO, após resgate, deixaram o corpo do menor aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).