O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), discutiu com presidentes dos Poderes, deputados, senadores representantes de entidades empresariais e prefeitos do Estado os novos passos de prevenção e combate ao novo coronavírus. Durante a live na manhã desta segunda-feira (29/6), Caiado disse apoiar lockdown em Goiás na modalidade “14 por 14”.

Na medida exposta pela Universidade Federal de Goiás (UFG), a estratégia é chamada de “14 por 14”, ou seja, o comércio fecha por 14 dias seguidos e, posteriormente 14 em funcionamento. A medida adotada até setembro salvaria cerca de 9 mil vidas.

“Acho que a análise feita pela UFG é compatível com a realidade dos fatos, com o crescimento do número de contaminados, com o número de óbitos e também com o número de pessoas que recorrem aos leitos de UTI.”

Caiado afirmou que este não é mais o momento de achar que está tudo bem e continuar como está, “o momento exige de nós responsabilidade”, pontou.

Caiado diz apoiar lockdown em Goiás na modalidade “14 por 14”

Ronaldo Caiado pediu apoio aos prefeitos para adotar o lockdown em Goiás na modalidade exposta pela UFG, pois ele não tem o poder de intervir nas ações do município, mas cada prefeito responderá pelos casos de sua cidade.

“Se eu tivesse o poder de deliberar sobre os 243 municípios do Estado de Goiás, eu decretaria os 14 por 14, criando também o rastreamento de todos os portadores.”, completou Caiado.

No último dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios têm autonomia para determinar as medidas de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias em razão da pandemia da covid-19.

Além disso, Caiado afirmou que os prefeitos terão todo apoio das polícias e do Estado caso queiram decretar o fechamento total a partir desta terça-feira (30/6).

O último decreto publicado pelo Estado de Goiás deve ser alterado para modificar funcionamento de atividades em Goiás por 14 dias.

A assessoria do governo afirmou na tarde de hoje, às 12h21, após coletiva de imprensa, que a medida não é um “lockdown”, mas sim uma quarentena de 15 dias.