Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada, em Goiás

A Secretaria de Estado de Goiás (SES-GO) prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe para aqueles pertencentes ao chamado “grupo prioritário” (veja lista abaixo), até amanhã, terça-feira (30/6), em todo o Estado. O público-alvo da campanha deve procurar um posto de saúde, munidos de documento de identidade (RG), cartão de vacinação e documento que comprove estar inserido no faixa de prioridade à imunização (se professor, documento que comprove a atividade de docência, por exemplo). Aos 246 municípios do estado foram distribuídas 2,4 milhões de doses da vacina.

De acordo com a SES, estão inclusos no grupo prioritário “crianças de 6 meses a 5 anos de vida, gestantes, trabalhadores em saúde, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), idosos, adultos de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais, membros das forças de segurança, caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo, funcionários do sistema prisional, privados de liberdade, indígenas e professores”.

Vacinação contra a gripe e combate ao covid-19

Apesar de não ter eficácia no combate ao covid-19, a campanha de imunização contra a gripe serve como “exclusão de diagnóstico” contra o Corona Vírus, uma vez que há semelhança entre as duas comorbidades, além de diminuir a busca pelo sistema de saúde, que tende a colapsar com pandemia.

Para evitar o perigo de contágio entre aqueles que irão buscar a vacina, as secretarias locais estão tomando medidas de precaução, como distanciamento social, uso de máscaras e vacinação em locais abertos quando for possível. “Estamos trabalhando junto com as Secretarias Municipais de Saúde, e medidas foram adotadas para evitar aglomerações nos locais de vacinação, como o distanciamento nas filas, exigência da utilização de máscaras pelos profissionais de saúde e pelas pessoas e também a vacinação em espaços amplos sempre que possível”, pontua a gerente de Imunização da SES-GO, Joice Dorneles.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, estima-se que 90% do público-alvo seja imunizado ao final da campanha, um total de 2.186.183 goianos.