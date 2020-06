Depósito de algodão desabada durante incêndio, em Itumbiara; veja vídeo

A estrutura de um depósito de algodão desabou durante um incêndio, que teve início na tarde deste domingo (28/6), em Itumbiara, na Região Sul de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMGO) continuam no local na manhã desta segunda-feira (29/6).

De acordo com a corporação, os bombeiros de Itumbiara foram acionados na tarde de domingo para combater incêndio em um depósito de armazenamento de algodão.

No local, foi constatado que o incêndio começou após o trabalho de manutenção no portão do galpão. O fogo ganhou grandes proporções e se alastrou rapidamente para a carga do depósito.

Vídeo mostra exato momento em que depósito de algodão desaba durante incêndio

Ainda conforme informações do CBMGO, devido ao incêndio, a estrutura do galpão desabou. Um vídeo mostra o exato momento do desabamento ocorrido durante o combate às chamas. Veja:

Foram empenhadas sete viaturas na ocorrência. Além de equipamentos de proteção individual e de combate às chamas, foram utilizados canhões-monitores e uma retroescavadeira no trabalho de combate e rescaldo do incêndio.

Apesar da gravidade do incidente, não houve vítimas.

Incêndio destrói supermercado em Mineiros

No início deste mês, um grande incêndio destruiu um supermercado em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás. Foram necessárias quatro viaturas para combate às chamas e atuação de nove bombeiros.

De acordo com informações do CBMGO, as equipes foram acionadas por volta das 6h45 para combater um incêndio em um estabelecimento, que fica localizado na Rua Amazonas, no setor Divino Espírito Santo, no município.

Quando as equipes chegaram, o local já estava tomado pelas chamas. Segundo os militares, por conta da alta proporção do fogo, o combate foi iniciado por fora da loja. Após as chamas diminuírem, os bombeiros abriram passagem pelo fundo da edificação para fazer o combate interno.

Ainda conforme a corporação, a estrutura do supermercado chegou a colapsar. Ainda não se sabe o que pode ter iniciado as chamas. O incidente ocorreu antes do horário de abertura do estabelecimento. Ninguém se feriu.