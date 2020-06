Dois morrem ao serem arremessados em rio durante capotamento na GO-164

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã deste domingo (28/6), para atender uma ocorrência onde duas pessoas morreram ao serem arremessadas em rio durante um capotamento na GO-164.

Conforme informações, a equipe de São Miguel do Araguaia atendeu a ocorrência de busca e resgate das vítimas em uma represa no Novo Crixás Mirim.

Quando chegaram no local, os bombeiros verificaram que um veículo, após sair da pista, bateu contra uma árvore e capotou. As duas vítimas, do sexo masculino, foram arremessadas na represa e estavam desaparecidas.

Diante disso, os bombeiros iniciaram as buscas e conseguiram localizar os corpos, que foram deixados aos cuidados da Polícia Militar e, posteriormente, do Instituto Médico Legal (IML).

No veículo estavam outras duas vítimas, do sexo feminino, que foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) para o hospital do município.

Além do capotamento na GO-164, outro deixa 8 vítimas na GO-152, em Avelinópolis

O CBMGO foi acionado no domingo (14/6) para atender uma ocorrência de resgate e salvamento, onde um capotamento deixou oito vítimas na GO-152, próximo a cidade Avelinópolis, a cerca de 75 quilômetros da capital.

Conforme informações, o acidente de trânsito envolveu dois veículos que capotaram após uma colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) de Anicuns e a ambulância municipal de Avelinópolis prestaram os primeiros socorros para algumas vítimas.

Quando os bombeiros de Trindade chegaram no local, encontraram três vítimas ainda presas às ferragens. Elas foram retiradas, imobilizadas e transportadas para uma unidade hospitalar.

No total, oito pessoas ficaram feridas no acidente. Os bombeiros transportaram quatro vítimas politraumatizadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o Samu encaminhou 4 vítimas de menor gravidade, entre elas duas crianças, para a mesma unidade de saúde.