A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um boletim epidemiológico, na tarde desta segunda-feira (29/6), atualizando a pandemia no estado. Até o momento, Goiás tem 23.192 casos de covid-19 e investiga 57.359 suspeitas.

Em comparação com os dados deste domingo (28/6), são 1.180 casos a mais. No Estado, 28.294 suspeitas já foram descartados.

Segundo dados do mapa da plataforma Covid-19, do governo estadual, os municípios são distribuídos pelo grau de risco. A cor vermelha indica as cidades com infectados, que já são 209. Em amarelo são os municípios com casos suspeitos, apresentando 33. A cor cinza são de locais sem nenhum registro da doença, tanto confirmados, quanto suspeitos, que são apenas 4, sendo:

Baliza

Guarinos

Novo Planalto

Uirapuru

Goiás tem mais de 23 mil infectados, 57 mil suspeitas de covid-19 e 437 mortes

Além dos infectados e casos suspeitos, Goiás também apresenta registros de mortes. Nesta segunda-feira (29/6) foram contabilizados 2 novos óbitos em decorrência do novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

O recorde de mortes em 24 horas foi registrado no último dia 24 de junho, com 34 novos óbitos no boletim da SES-GO.

Até o momento, há 437 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás, outros 43 suspeitos estão em investigação. Já foram descartadas 419 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Maioria dos contaminados em Goiás tem menos de 60 anos

Com 23.192 casos confirmados de coronavírus até o momento, mais de 20 mil infectados em Goiás pela covid-19 tem menos de 60 anos. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, que foi atualizada às 14h20 desta segunda-feira (29/6).

No total, 20.443 pessoas contaminadas pela doença tem até 59 anos. A maioria tem idades entre 30 e 39 anos. Veja a quantidade de casos registrados em cada faixa etária: