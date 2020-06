Região da 44 irá retomar atividades econômicas com protocolos de segurança

A Prefeitura de Goiânia informou quais as medidas de segurança serão adotadas para retomar atividades econômicas da Rua 44 na próxima terça-feira (30/6), após a região passar período de três meses de ‘portas fechadas’. A reabertura será feita a partir da implantação de 24 protocolos de segurança, tanto recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto adotados localmente, dada as especificidades do local. O “plano de retomada gradual dos segmentos” acontece diante da importância da Região da 44 à economia, por ser o maior pólo de confecção e moda da Região Centro-Oeste e o segundo maior da país.

De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, a secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Zilma Percussor, informou que, além dos protocolos de segurança adotados, os quais incluem barreiras sanitárias (4), aferição de temperatura e a disponibilização de álcool em gel em todas as lojas, o trânsito da localidade será alterado, com o fechamento de “ruas transversais entre a Rua 44 e Contorno”. “Também fica proibido o estacionamento e os veículos poderão circular nas avenidas Contorno, 44, 300 e 67-A, no entanto, nas demais vias só poderão circular pedestres”, afirma.

A fiscalização será de responsabilidade de cinco secretarias com o auxílio da Polícia Militar de Goiás (PM-GO).

A decisão de retomar atividades econômicas acontece após a confirmação de 6.367 casos de covid-19, em Goiânia

Segundo dados da Secretária Municipal de Saúde (SMS-GO), divulgados na noite do último domingo (28/6), foram confirmados 6.367 casos de infecção por Corona Vírus. Já de acordo com boletim epidemiológico divulgado na mesma data pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás registrou mais de 22 mil infectados e 435 mortes por covid-19.

Em relação ao informe do último sábado (27/6), foram 279 novos casos e 6 mortes em 24 horas. No Estado, há 56.158 casos suspeitos em investigação e outros 27.772 já foram descartados.

Até o momento, 205 municípios goianos registraram casos de coronavírus e outros 37 investigam suspeitas. Segundo dados do painel Covid-19, apenas 4 cidades não contam com registros da doença, sendo: