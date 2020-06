Vice-prefeito de Anápolis recebe alta após se recuperar da covid-19

O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, recebeu alta médica neste domingo (28/6) após se recuperar da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele estava internado desde o último dia 23, na enfermaria da Unidade Norma Pizzari Gonçalves, em Anápolis.

A recuperação foi comemorada por ele nas rede sociais, onde postou uma foto junto à equipe médica que o acompanhou durante a internação. Leia a abaixo o post na íntegra:

“Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo”. (Jeremias 17.14). O Senhor atendeu a minha oração, e hoje recebi Alta Hospitalar do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves onde me recuperava da contaminação da Covid-19. Meus agradecimentos a toda equipe clínica do Norma, além do grande profissionalismo, vocês humanizam o ambiente. Obrigado por tudo, vocês marcaram a minha vida! Já estou em casa, livre do vírus, no colo da minha família. Obrigado pelas orações, pelo apoio e pelas mensagens de esperança.

Vice-prefeito de Anápolis é diagnosticado com covid-19

O teste com resultado positivo do vice -prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, foi divulgado no dia 18 de junho. Em nota, a assessoria do pastor informou que desde que ele sentiu os primeiros sintomas, se isolou em casa com a família.

Leia o comunicado na íntegra, feito à época:

Informamos por meio desta nota que o vice-prefeito, Márcio Cândido, foi diagnosticado na tarde de hoje (18) com COVID-19. Ele apresentou sintomas há alguns dias e, desde então, estava em isolamento domiciliar tomando as devidas precauções. Neste momento o vice-prefeito apresenta estado de saúde estável, com sintomas leves e permanece em isolamento domiciliar.

Vice-prefeito de Anápolis precisou ser internado cinco dias após teste positivo para covid-19

No dia 23, Márcio Cândido precisou ser internado na enfermaria da Unidade Norma Pizzari Gonçalves. De acordo com a equipe médica, o vice-prefeito de Anápolis precisava de medicações especificas e observação da evolução do quadro clínico.

Márcio Cândido, foi internado na enfermaria da Unidade Norma Pizzari Gonçalves. Segundo informações médicas, a internação aconteceu devido à necessidade de medicações especificas e observação da evolução do quadro clínico do paciente. O pastor Márcio Cândido apresenta sintomas moderados e sem necessidade de respiração mecânica. Ele foi diagnosticado com COVID-19 na última quinta-feira (18). Nossas orações pela recuperação breve do nosso amigo e irmão Márcio Cândido.

Após cinco dias de internação, sem agravamento no estado de saúde, o político recebeu alta médica , já recuperado da covid-19.