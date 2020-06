Apesar de decreto estadual, Região da 44 reabre lojas após cem dias fechada

Apesar de decreto estadual publicado na noite da última segunda-feira (29/6) o qual determina o fechamento de atividades não essenciais por 14 dias consecutivos e da sinalização positiva do prefeito de Goiânia, Íris Rezende (MDB), quanto ao cumprimento da lei, a Região da 44 abriu as portas na manhã desta terça-feira (30/6) após 100 dias de inatividade diante dos impactos causados pela pandemia do corona vírus. O decreto municipal do qual tratava da reabertura das lojas na data de hoje foi publicado no dia 19 de junho.

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), que representa os lojistas do local, já havia se declarado contrária ao escalonamento proposto pelo novo decreto do governador do Estado. Para a reabertura, tanto lojistas quanto Prefeitura de Goiânia anunciaram uma série de medidas para a readequação sanitária à pandemia (veja as medidas abaixo).

Quanto ao novo decreto estadual, o presidente da AER44, Jairo Gomes, pediu que, antes de colocá-lo em prática, o prefeito de Goiânia libere os próximos 14 dias para o funcionamento da região para, após esse prazo, analisar sobre o fechamento. “Não temos dificuldade nenhuma em atender o governador do estado. Até porque, ele sabe disso, fomos o primeiro segmento empresarial a dar a mão ao governador no fechamento. Agora, o que estamos pedindo e sugerindo ao prefeito: manter os 14 dias, a partir de hoje, aberto e depois vamos analisar para fechar”, declarou.

Veja quais são as medidas de segurança adotadas na Região da 44 para mitigar os efeitos do covid-19

Na manhã da última segunda-feira, a Prefeitura de Goiânia informou quais as medidas de segurança serão adotadas para retomar atividades econômicas da Rua 44. Houve a implantação de 24 protocolos de segurança, tanto recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto adotados localmente, dada as especificidades do local.

De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, a secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Zilma Percussor, informou que, além dos protocolos de segurança adotados, os quais incluem barreiras sanitárias (4), aferição de temperatura e a disponibilização de álcool em gel em todas as lojas, o trânsito da localidade será alterado, com o fechamento de “ruas transversais entre a Rua 44 e Contorno”. “Também fica proibido o estacionamento e os veículos poderão circular nas avenidas Contorno, 44, 300 e 67-A, no entanto, nas demais vias só poderão circular pedestres”, afirma.

A fiscalização será de responsabilidade de cinco secretarias com o auxílio da Polícia Militar de Goiás (PM-GO).