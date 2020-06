Com novo decreto, fica suspenso atendimento presencial no Detran-GO

Após a publicação do novo decreto, na noite desta segunda-feira (29/6), foi suspenso o atendimento presencial no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

A medida foi adotada diante da situação epidemiológica atual do novo coronavírus, causador da covid-19, no estado. A sede da autarquia e as unidades descentralizadas da capital e do interior devem trabalhar em regime de revezamento, iniciando com 14 dias de suspensão, seguidos de 14 dias de funcionamento, sucessivamente.

O Detran-GO reforça que os serviços online estarão disponíveis por meio do site da autarquia e aplicativo Detran GO ON. Enquanto os serviços estiverem suspensos, a população poderá tirar as dúvidas por meio do telefone 154 e canais oficiais do órgão. No período permitido, as atividades voltam, mas cumprindo as medidas exigidas pela Secretaria de Saúde.

Atendimento presencial no Detran-GO é suspenso novamente; veja serviços online

Em março, o atendimento da autarquia já havia sido suspenso, por causa do primeiro decreto estadual. Agora, o atendimento presencial foi suspenso novamente, mas alguns serviços podem ser feitos de forma online. A medida foi adotada como prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), em cumprimento ao decreto do Governo do Estado de Goiás.

Veículos

Consulta geral de situação de veículos

Alteração de endereço no mesmo município

Licenciamento

IPVA

CRLV-e

Certidão de propriedade de veículos

Habilitação

CNH definitiva

2ª via

Abertura de processo para 1ª habilitação

Consulta geral (processo, pontuação)

Certidão de Prontuário

Outros

Transferência de pontuação (Indicação de Real Condutor)

Recurso de multas de competência do Detran-GO ou Goinfra

Rastreamento de CRV

Certidão de acidente de trânsito

Decreto estadual

O novo decreto foi publicado ainda na noite desta segunda-feira (29/6), sugerindo aos municípios o isolamento intermitente, que prevê o fechamento das atividades não essenciais por 14 dias e, sucessivamente, abertura por 14 dias.

Em reunião na manhã de ontem, Caiado mostrou apoio ao estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG), e disse que “tudo que for prerrogativa do governador estará fechado por 14 dias”.

O documento oficial já entrou em vigor hoje (30).