Em novo recorde, Goiás registra 38 mortes por covid-19 em 24 horas

Na tarde desta terça-feira (30/6), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás registrou 38 novas mortes por covid-19, este é o novo recorde.

De acordo com a SES-GO, há 24.666 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 59.981 casos suspeitos estão em investigação e 29.446 já foram descartados.

“Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”, informa a SES-GO por nota.

Goiás bate recorde e soma 475 mortes por covid-19

Infelizmente Goiás novamente o recorde de mortes em 24 horas. O último havia sido registrado no dia 24 de junho, com 34 óbitos, mas passou para 38 nesta terça-feira (30/6).

Do total de casos confirmados, há 475 óbitos, outros 41 óbitos são suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 433 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com os dados de distribuição dos óbitos por município, 84 já confirmaram vítimas fatais, 5 investigam casos suspeitos e 157 não apresentam nenhum registro.

Conforme dados do painel Covid-19, mais de 330 mortes por coronavírus, em Goiás, são de vítimas com mais de 60 anos. Os dados são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Profissionais de Saúde

Conforme informado, de 24.666 casos confirmados, 1.746 são profissionais ligados à área da saúde, representando um total 7.1%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 3.0%. Veja as outras profissões: