Empresários e magistrados são alvos de investigação por crimes, em Goiás

Advogados, funcionários públicos, empresários e magistrados são alvos de investigação externas, na manhã desta terça-feira (30/6). As buscas investigam possíveis crimes envolvendo empresa em recuperação judicial. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão que deflagrou as diligências externas, decisões judiciais poderiam ter sido negociadas de forma criminosa pelos investigados. A ação foi realizada através do Departamento de Polícia Federal a partir de requerimento do Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com informações do STJ, durante a primeira parte da operação em que empresários e magistrados são alvos de investigação, serão cumpridos mandados de busca e apreensão, 17, ao total, em endereços públicos e privados, ligados aos investigados, com o objetivo de obter mais evidências dos desvios e crimes. A operação segue sob sigilo judicial a partir do decreto do relator do inquérito, o ministro Mauro Campbell Marques.

Os itens encontrados serão periciados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal e novas ações poderão ser realizadas.

Além dos desvios envolvendo empresários e magistrados, em abril, outra ação, agora envolvendo políticos, servidores públicos, foi deflagrada

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap), cumpriu nesta quarta-feira (29/4), mandados de busca e apreensão e também de quebra de sigilo fiscal e bancário em seis municípios de Goiás. O alvo é um grupo composto por políticos, servidores públicos e empresários suspeito de vários crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a PCGO, um total de 12 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de quebra de sigilo fiscal e bancário foi cumprido até agora nos municípios goianos de Catalão, Cidade de Goiás, Goiânia, Ipameri, Silvânia e Bela Vista de Goiás.

Os mandados foram cumpridos no bojo da Operação Valet, deflagrada pela PCGO nesta quarta-feira e que investiga a suspeita da prática dos crimes de organização criminosa, peculato-desvio, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes licitatórios, crimes contra a fé pública e lavagem de dinheiro.