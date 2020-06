Homem morre ao fazer criança de 5 anos refém durante assalto, em Goiânia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) atuou em uma ocorrência onde um homem morreu ao fazer criança de 5 anos refém durante assalto, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia.

Uma equipe estava em patrulhamento pela região quando avistou um homem suspeito pelas ruas do Setor Urias Magalhães. Ao iniciar os procedimento para a realização da abordagem, o suspeito não obedeceu a ordem de parada dos militares e empreendeu fuga.

Enquanto tentava evadir-se do local, o homem efetuou disparos contra a equipe, que reagiu a agressão, mas não acertou o suspeito. Ele então pulou diversos muros de residências e fez uma família como refém. Entre as vítimas estava uma criança de apenas 5 anos.

Após uma nova tentativa de fuga, já com as vítimas em segurança, houve novo confronto com o assaltante, momento que ele foi alvejado. A equipe de resgate foi acionada e prestou os atendimentos necessários, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Ao verificar a identidade, os militares constataram que o suspeito era foragido da justiça. Ele portava uma pistola calibre 9 mm e um tablete de drogas.

Além do caso da criança de 5 anos refém durante assalto, em Goiânia, uma família teve pertences roubados

De acordo com a PCGO, o caso aconteceu no último dia 12 de março, quando uma família foi feita refém por quatro pessoas, sendo dois homens e duas menores. Conforme as investigações, a família trabalha com a venda de cosméticos e um deles é graduado nível “diamante”.

O objetivo do mentor do crime era roubar uma conta (ID) na qual a vítima recebia os bônus das vendas. Com isso, o criminoso receberia os rendimentos que futuramente cairiam na conta da vítima.

Enquanto a família era mantida em cárcere privado, um dos investigados levou uma vítima até o cartório e a obrigou a assinar um documento para transferir a titularidade da conta (ID).

Depois, os quatro investigados fugiram no carro de uma das vítimas e deixaram a família amarrada. Quando estavam em Acreúna, na posse do veículo, os autores foram abordados por policiais militares. Ao verificar a restrição de roubo do veículo, os militares acionaram o Grupo Antissequestro da DEIC, que se dirigiu ao local.

Na cidade, a equipe de Antissequestro identificou os autores, que foram encaminhados imediatamente para delegacia em Goiânia, onde foram autuados em flagrante por roubo com restrição de liberdade e extorsão.