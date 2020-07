Idosa de 60 anos morre vítima da covid-19, em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis confirmou na tarde desta terça-feira (30/6), a morte de uma idosa, de 60 anos, vítima da covid-19. De acordo com os dados municipais, há 16 óbitos na cidade.

No total, Anápolis conta com 886 casos confirmados, 210 em isolamento e 19 internados. Além disso, 639 pacientes já se encontram recuperados.

Dentre os casos confirmados, 459 são do sexo masculino e 427 do sexo feminino. Já em relação aos óbitos, a maioria são do sexo masculino, sendo 10 no total. Quanto as internações, há 12 em leitos de enfermaria e 12 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Idosa de 60 anos que morreu vítima da covid-19, em Anápolis, estava internada

Conforme os dados apresentados na plataforma municipal de atualização dos casos da covid-19, a idosa morreu nesta segunda-feira (29/6).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher estava internada com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e, após teste, o diagnóstico foi positivo para covid-19.

Em comparação com o último boletim, 50 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, sendo 23 confirmações do sexo feminino com idade entre 25 e 72 anos, e 27 do sexo masculino de 21 a 69 anos.

Goiás registra novo recorde de óbitos em 24 horas

Infelizmente Goiás novamente o recorde de mortes em 24 horas. O último havia sido registrado no dia 24 de junho, com 34 óbitos, mas passou para 38 nesta terça-feira (30/6).

Do total de casos confirmados, há 475 óbitos, outros 41 óbitos são suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 433 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com os dados de distribuição dos óbitos por município, 84 já confirmaram vítimas fatais, 5 investigam casos suspeitos e 157 não apresentam nenhum registro.

De acordo com a SES-GO, há 24.666 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano.