Morre servidora de Caldas Novas internada após acidente na GO-210

Uma servidora da prefeitura de Caldas Novas morreu na manhã desta terça-feira (30/6), dois dias após ser internada no hospital da cidade. Ela era a terceira ocupante de um carro envolvido em um acidente na GO-210, entre Água Limpa e Marzagão, ocorrido no último domingo (28/6). Outros dois servidores municipais morrem ainda no local.

O carro em que o trio estava saiu da pista e bateu em uma árvore, às margens da rodovia. Além de Michele, estavam no veículo Leonardo Marinho, que era chefe da Superintendência Municipal de Trânsito de Caldas Novas, e Larissa Mesquita, secretária do prefeito Evandro Magal (PP). Ambos morreram no local do acidente.

Michele, que era servidora da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), foi socorrida com vida e evada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas. Ela ficou internada por dois dias e morreu na manhã de hoje.

Ao todo, o carro era ocupado por cinco pessoas. Outros dois servidores, identificados como Wilson Gomes e Cíntia Cristina Ferreira, de 44 anos, sobrevieram ao acidente. O homem teve uma fratura na perna e a outra passageira não se feriu.

Prefeito lamenta morte de servidora de Caldas Novas, vítima de grave acidente na GO-210

O velório está marcado para começar às 15h, no Ginásio de Esportes de Caldas Novas e o sepultamento será às 18h, no cemitério Jesus de Nazaré.

Em nota, a Prefeitura de Caldas Novas lamentou a morte de Michele. Leia abaixo:

Com extremo pesar comunicamos o falecimento da amiga Michele Prata. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.

Também nas rede sociais, o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, prestou homenagem à servidora.

Caldas Novas se entristece novamente! Faleceu na manhã de hoje, minha amiga pessoal e colega de trabalho, Michele Prata. Ela estava no mesmo acidente que envolveu nossos dois outros colegas, o Leonardo e a Larissa. Michele trabalhou comigo em meus 4 mandatos de prefeito. Sempre alegre e dona de uma simpatia gigante, é assim que quero me lembrar de você, minha amiga. Que Deus em sua infinita misericórdia, possa dar o conforto ao amigos e familiares!