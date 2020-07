Novo decreto em Goiânia: comércio fecha a partir desta quarta (1/7)

A prefeitura de Goiânia aderiu ao decreto estadual, publicado na noite desta segunda-feira (29/6), e passa a adotar uma quarentena alternada a partir desta quarta-feira (1/7) na capital. Assim, de acordo com o novo decreto, haverá 14 dias de fechamento e 14 dias de abertura de atividades econômicas consideradas não essenciais na capital. A medida visa conter o avanço do coronavírus, seguindo estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) apresentado na segunda-feira (29/6).

Dessa maneira, poderão funcionar em Goiânia apenas atividades consideradas essenciais. Assim, podem funcionar farmácias, clínicas de vacinação, distribuidores e revendedores de gás e postos de combustíveis, supermercados e congêneres, não se incluindo lojas de conveniência. Fica proibido o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família em supermercados, exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial.

Ainda poderão funcionar hospitais veterinários e clínicas veterinárias, estabelecimentos comerciais que atuem na venda de produtos agropecuários. Ainda agências bancárias e casas lotéricas. Além disso, hotéis e correlatos pode funcionar. Porém, apenas para abrigar aqueles que atuam na prestação de serviços públicos ou privados considerados essenciais, bem como para fins de tratamento de saúde, devendo sempre ser respeitado o limite de 65% da capacidade de acomodação. Fica autorizado o uso de restaurantes exclusivamente para os hóspedes durante a quarentena alternada.

Igrejas e templos para celebrações religiosas devem entrar no esquema de revezamento, de acordo com o novo decreto em Goiânia, suspendendo as atividades presenciais durante o período em que funcionarão somente serviços essenciais.

O novo decreto em Goiânia também estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial quando houver a necessidade de sair de casa. Assim, fica estabelecido que o não cumprimento acarreta multa de R$627,38.

O que fica proibido no novo decreto de Goiânia

De acordo com o novo decreto da prefeitura de Goiânia, após o período de suspensão, todas as atividades econômicas e não econômicas poderão retomar seu funcionamento por 14 dias, observados os protocolos específicos do decreto estadual.

Porém, continuarão proibidos, eventos públicos e privados de quaisquer natureza, desde que presenciais. Inclusive, reuniões e o uso de áreas comuns dos condomínios, tais como churrasqueiras, quadras poliesportivas, piscinas, salões de jogos e festas, academias de ginástica, espaços de uso infantil e salas de cinemas.

Também estão proibidas aulas presenciais de instituições de ensino público e privado, cinemas, teatros, casas de espetáculo, bares, boates e academias poliesportivas. Além disso, jogos estão proibidos e não entram no revezamento.

Os restaurantes, no período em que autorizados a funcionar, além de protocolos específicos, deverão observar a lotação máxima de 50% de suas capacidades de acomodação.

Coronavírus em Goiânia

Goiânia já soma 6.837 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 89 casos. Apesar disso, segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (30/6), 840 pessoas estão em isolamento domiciliar por conta da doença.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 270 pacientes seguem internados, enquanto outros 5563 já se recuperaram da infecção. Já o número de óbitos registrados na capital é de 164.