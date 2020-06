Prefeitura de Aparecida de Goiânia entrega reforma de três Cmeis e de duas escolas

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realiza nesta terça-feira ( 30/6) a entrega dos serviços de reforma das unidades educacionais da rede municipal de educação de Aparecida, os Cmeis Tia Bely (Setor Garavelo), Deusdete Lêdo David (Jardim Bonança) e José Ferreira Câmara (Parque Trindade), além das Escolas Municipais José dos Santos Borges Ferreira, no Jardim Alto Paraíso e Vilmar Gonçalves da Sil no Garavelo Park.

Os três Cmeis e a escola municipal foram reformados dentro do “Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos”. A inauguração oficial será por videoconferência, às 9h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com a presença online do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário de Educação, Cultura e Turismo, Wanderlan Renovato, vereadores, diretores das unidades contempladas e convidados da comunidade escolar.

Foram executados os serviços de reforma do sistema de drenagem, revisão e reposição de rufos e calhas, redimensionamento das tubulações e das grelhas dos pátios, ajustes elétricos de iluminação, tomadas e luminárias, revisão dos banheiros com substituição de louças e metais, revestimento cerâmico nas salas de aula, banheiros e cozinhas, melhorias na jardinagem e revitalização da pintura em paredes internas das salas de aula e áreas externas que receberam cores no novo padrão da administração municipal.

O Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos foi lançado em novembro do ano passado, quando a prefeitura destinou cerca de dez milhões de reais de recursos próprios para obras de reforma e manutenção dos prédios escolares. De acordo com o secretário de Educação, as unidades escolares receberam manutenção com reparos de pequeno, médio e em grande porte.

Veja outra ação da Prefeitura de Aparecida, além da reforma, realizada em Cmeis

As unidades educacionais da Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia distribuíram cestas básicas para as famílias que possuem alunos matriculados em Escolas Municipais, Emeis, Cmeis e entidades conveniadas, em maio (19/5). A ação aconteceu ao longo das semanas seguintes e beneficiou as famílias dos 47 mil alunos matriculados na rede. O investimento para a aquisição das cestas foi de cerca de R$ 1,5 milhão.

A medida é uma iniciativa da Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (Semect). O secretário de Educação, Wanderlan Renovatto, explicou durante ação no EMEI Retiro do Bosque, que cada escola ou cmei elaborou um cronograma de distribuição para evitar aglomerações, onde a direção da unidade entra em contato com a família e agenda horário para a retirada dos alimentos, respeitando os protocolos de saúde e evita filas.

“Nosso objetivo é contribuir para minimizar os efeitos do isolamento social na vida dos alunos neste período. A entrega de cestas básicas será organizada por cada unidade escolar evitando assim a aglomeração de pais na porta da escola ou Cmei. Esta é uma forma que encontramos de contribuir com o orçamento das famílias neste momento tão sensível de crise sanitária vivido pelo país, pois sabemos que muitos pais tiveram suas atividades interrompidas ou estão desempregados e passando por sérias necessidades financeiras”, comentou o secretário, à época.