Prefeitura de Goianésia determina fechamento total do comércio após 19h

A Prefeitura de Goianésia, cidade localizada a cerca de 178 quilômetros de Goiânia, determinou o fechamento total do comércio após as 19 horas. O comunicado foi feito pelo prefeito Renato de Castro (MDB), nesta terça-feira (30/6), data em que o decreto com as novas ações deve ser publicado.

Em entrevista coletiva, o prefeito explicou ainda que o decreto vai funcionar da seguinte forma: todo o comércio, de segunda a sexta-feira, poderá funcionar somente até 19h; aos fins de semana será fechamento total, podendo funcionar somente farmácias, na modalidade delivery; igrejas só poderão realizar uma única celebração, às terças-feiras, até às 21h.

Ainda conforme o gestor municipal, as medidas foram discutidas junto aos representantes e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O objetivo é reduzir a movimentação em ao menos 90% na cidade, para evitar a propagação do novo coronavírus.

Durante a live, Renato de Castro comunicou que Goianésia já registrou mais três mortes causadas pela covid-19, sendo uma delas de um homem, com registro de Goianésia, mas que estava em Porangatu.

A cidade tem, até o momento, 166 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Desse total, 139 já se recuperaram e 23 seguem em tratamento.

O prefeito de Goianésia reforçou ainda a importância da cooperação dos moradores. “Precisar acabar com essas festinhas”, ponderou.

Goianésia não aderiu ao novo decreto estadual

O anúncio dessas novas medidas adotadas em Goianésia ocorreu um dia após a reunião do governador Ronaldo Caiado (DEM), com todos os prefeitos, por videoconferência, onde foi proposto o fechamento alternado das atividades comerciais de 14 em 14 dias.

A modalidade de 14 em 14 dias foi proposta pelo governador após um estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) mostrar que a adoção do fechamento poderia salvar ao menos 9 mil vidas, até setembro deste ano.

Goianésia optou por não aderir ao fechamento alternado.