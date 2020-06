Recuperados da covid-19, cinco pacientes saem no mesmo dia do HMAP

Mais cinco pacientes, recuperados da covid-19, receberam alta no mesmo dia do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Eles deixaram a unidade de saúde desta segunda-feira (29/6), sendo aplaudidos pelas equipes de saúde. Todos seguirão em casa a fase final da recuperação.

“A cada alta toda a equipe se sente vitoriosa. A dedicação de todos é fundamental para conseguirmos cumprir nosso compromisso com a saúde. A nossa missão é prestar a melhor assistência e assim garantir que essas pessoas melhorem e possam retornar pra suas casas, para a suas famílias”, afirmou a enfermeira e coordenadora da enfermaria Covid-19 do HMAP, Brunna Rodrigues de Lima.

Quem são os pacientes recuperados da covid-19

A paciente Clarice Vicente de Souza, de 65 anos, ficou internada na unidade de saúde por 12 dias. Ela chegou ao HMAP no dia 18 de junho com diagnóstico positivo para covid-19 e com sintomas de falta de ar, fraqueza, tosse e febre. Segundo a equipe, durante o período de internação, a paciente não precisou ir para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não usou respirador.

Maria da Conceição Rodrigues de Brito, de 66 anos, também foi uma das pacientes que deixou o HMAP na tarde desta segunda. Ela deu entrada no hospital no dia 19 de junho com falta de ar. Enquanto esteve hospitalizada, Maria permaneceu na enfermaria Covid.

Nivaldo Pereira de Almeida e Salviano Soares de Sousa, ambos de 56 anos, ficaram internados no hospital por cinco dias. Eles deram entrada na unidade de saúde com sintomas de febre e falta de ar. Os pacientes não precisaram ser encaminhados para UTI.

Kleibson Luiz Basilio da Silva, de 38 anos, ficou internado e em tratamento na enfermaria Covid por três dias.

Idosos, recuperados da covid-19, recebem alta juntos do HMAP

No início deste mês, dois idosos, casados, receberam alta do HMAP após se recuperarem da covid-19. Alice Santana de Jesus Costa, de 63 anos, e Evilásio Francisco Costa, de 67 anos, deixaram a unidade de saúde sob aplausos e homenagens da equipe de saúde. Eles ainda comemoraram a saída com plaquinhas com a mensagem: “Eu venci a covid-19”.

Alice deu entrada na unidade no dia 26 de maio e ficou internada por três dias na UTI e 5 dias na enfermaria. Já Evilásio, internado no dia 25 de maio, ficou na unidade por 9 dias.