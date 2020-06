Testagem: Goiânia soma mais de 31 mil pessoas já infectadas pela covid-19

Até o dia 10 deste mês de junho, 31.838 mil pessoas já haviam sido infectadas pela covid-19 em Goiânia, número que corresponde a 2,1% da população. Esse foi o resultado do terceiro inquérito sorológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da testagem de moradores. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29/6).

De acordo com a pesquisa, com base no resultado, é possível dizer que o crescimento do número de infectados, em Goiânia, foi de cerca de 200%, no período de 21 dias, que separam o segundo e o terceiro inquérito sorológico.

Testagem em Goiânia mostrou diferentes taxas de pessoas infectadas pela covid-19 entre as regiões

A pesquisa foi feita com 2.628 pessoas, moradoras dos sete distritos sanitários de Goiânia, que foram escolhidas por sorteio. Ainda conforme o relatório, cada distrito apresentou uma taxa de infecção diferente. No distrito Noroeste, a doença já chegou a cerca de 4%. No Sul ficou em torno de 3%, e o distrito Oeste foi o que registrou menor taxa, cerca de 1%.

Até o momento, já foram testadas 9.028 pessoas e um novo inquérito está previsto para o dia 11 de julho, para observar a evolução da infecção na capital.

Um em cada 100 pessoas de Goiânia já se infectou com a covid-19

Segundo o resultado do inquérito sorológico, divulgado no início deste mês, 1 em cada 100 pessoas de Goiânia já se infectou com o novo coronavírus, causador da covid-19. O número correspondia a 10.855 pessoas já infectadas. Os dados foram coletados por meio de testes rápidos aplicados no dia 30 de maio em 2,4 mil domicílios da cidade.

Dos 2,4 mil testes realizados, 18 casos testaram positivo para a covid-19. À época, a prevalência da infecção era de de 0,75% em Goiânia.

Casos de covid-19 em Goiânia

De acordo com boletim desta segunda-feira (29/6), Goiânia já soma 6.748 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados novos 381 casos. Do total, 5.386 pessoas já se recuperaram da infecção. Já o número de mortes registradas na capital é de 155.