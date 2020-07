Trabalhador morre soterrado em obra de galeria pluvial, em Goiânia

Um trabalhador, de 38 anos, morreu depois de ser soterrado em uma obra de galeria pluvial no Setor Madre Germana 2, em Goiânia. O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (30/6) e o corpo do homem foi resgatado após quatro horas de buscas no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBGMO), as equipes foram acionadas às 14h19, para atender uma ocorrência de soterramento ocorrido na Rua Gercina Borges Teixeira, no Setor Madre Germana 2. Foram emprenhadas cinco viaturas atendimento, dentre elas resgate, busca e salvamento e o helicóptero.

Um trabalhador morre e outro fica ferido após soterramento em obra, em Goiânia

No local, foi constatado que dois trabalhadores haviam sido soterrados durante a escavação de uma galeria pluvial. Um deles, de 45 anos, foi resgatado com vida e encaminhado a uma unidade de saúde.

Após o resgate do primeiro trabalhador, os bombeiros continuam no local por mais quatro horas, para resgatar o segundo operário. Ele foi engolido pelo terra e estava preso em uma vala de escavação da galeria pluvial. O homem tinha 38 anos.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

Trabalhadores ficam soterrados em obra de drenagem

Em abril deste ano, dois trabalhadores de uma obra de drenagem tiveram que ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros após ficarem soterrados no local. O incidente ocorreu em Trindade, Região Metropolitana.

Conforme a corporação, os operários trabalhavam na obra de drenagem de um campo de futebol no Setor Cristina 2 Expansão, quando ficaram presos em uma vala de aproximadamente 60 centímetros de largura e dois metros de profundidade.

Fazendo uso de técnicas de salvamento terrestre, a equipe dos bombeiros conseguiu retirar os dois operários do local. Um deles foi transportado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com suspeita de fratura na perna. O outro operário recusou transporte e foi liberado.