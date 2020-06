Uruaçu não adere decreto estadual e determina lockdown no fim de semana

A Prefeitura de Uruaçu decidiu, nesta segunda-feira (29/6), não aderir o decreto estadual do isolamento intermitente e decretou lockdown no fim de semana e nos feriados.

Uma reunião com a prefeitura e com autoridades de saúde foram estabelecidas alterações quanto aos estabelecimentos que podem ou não funcionar, com determinações de horário de funcionamento. O decreto já entra em vigor nesta terça-feira (30/6).

Até o momento, Uruaçu já conta com 79 casos confirmados da covid-19, sendo que 50 já se recuperaram e 27 continuam ativos. Há dois pacientes hospitalizados e dois óbitos foram confirmados. No total, 159 notificações foram recebidas pela Saúde Municipal e 72 ainda estão em investigação.

Uruaçu determina lockdown no fim de semana e em feriados

Em live na noite desta segunda-feira (29/6), o Prefeito Valmir Pedro Tereza, juntamente com o secretário municipal de saúde, Josimar Nogueira, e outras autoridades, anunciou as medidas que serão adotadas no município nos próximos dias.

De acordo com o prefeito, a situação na cidade atualmente é mais crítica que há 15 dias, por isso medidas duras precisam ser implementadas. “Nós vamos decretar o lockdown somente nos sábados, domingos e feriados”, afirmou.

Segundo o secretário de saúde, será feito um alinhamento de funcionamento de atividades durante a semana, limitando até às 20h o funcionamento dos estabelecimentos. Entretanto, as medidas podem ser alteradas de acordo com a situação epidemiológica do município.

O secretário ainda afirma que o funcionamento do comércio não é o fator mais preocupante no momento, pois os estabelecimentos seguem as medidas estabelecidas. Ele afirma o ponto de atenção está em reuniões residenciais, que é o principal fator que está causando aglomeração na cidade.

Durante a transmissão ao vivo, o prefeito disse que está adotando medidas judiciais para punir quem está promovendo festas e aglomeração de pessoas. Sobre a decisão do governador Ronaldo Caiado do isolamento intermitente, Valmir Pedro declarou que considera a decisão precipitada.

“O governador tomou uma decisão precipitada, no meu ponto de vista. É claro que o momento é crítico, é preocupante, mas o governador faz o discurso do lockdown baseado no número de leitos de UTI que já estão quase todos ocupados. Só que o Governo do Estado está há 100 dias com esse discurso e a gente não viu uma ação concreta para gerar esses leitos de UTI”, completa.