Vapt Vupt suspende atendimento presencial por 14 dias, em Goiás

Cumprindo as medidas estabelecidas pelo novo decreto estadual, o Vapt Vupt suspendeu o atendimento presencial por 14 dias, em Goiás. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (30/6), por meio do Governo do Estado.

Novos agendamentos também permanecem suspensos até a flexibilização do isolamento. Os usuários que têm serviços agendados nos próximos dias, serão contatados e terão o atendimento presencial remarcado para nova data após a primeira fase da quarentena.

Conforme o documento, nas repartições públicas, os serviços funcionarão, durante o período de suspensão, em regime de teletrabalho.

Vapt Vupt suspende atendimento presencial, mas órgãos de atividades indispensáveis continuam, em Goiás

De acordo com o novo decreto, a exceção de funcionamento são de órgãos ou entidades que, por natureza desenvolvem atividades indispensáveis, como as unidades de saúde, segurança, assistência social e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que continuam o atendimento nos próximos dias.

As atividades nas unidades do Vapt Vaput e outros órgãos suspensos podem voltar ao trabalho no período permitido, desde que cumpram as medidas exigidas pela Secretaria de Saúde.

O novo decreto estadual

Anunciado durante a manhã pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), o novo decreto só foi publicado na noite desta segunda-feira (29/6), por volta de 22h30.

O documento traz uma série de atividades essenciais que estão autorizadas a funcionar e não entram no escalonamento 14 por 14. Além disso, também estão dispostas atividades proibidas no estado pelos próximos dias.

Entre as atividades autorizadas estão farmácias, clínicas de vacinação, hospitais veterinários, cemitérios, serviços funerários, postos de combustíveis, supermercados, agências bancárias, lotéricas, transporte aéreo e rodoviário.

Já nas atividades que não podem funcionar estão os eventos públicos e privados, aulas presenciais de instituições de ensino, cinemas, teatros, casas de espetáculo, bares, boates, academias poliesportivas, salões de festa e jogos.

Caso as medidas previstas no decreto sejam descumpridas, poderá ensejar multa e interdição dos estabelecimentos.