Aglomeração: PM interdita loja de posto e apreende carro de som, em Aparecida

Na noite desta terça-feira (30/6), a Polícia Militar de Goiás (PMGO) interditou uma loja de conveniência de um posto de gasolina, em Aparecida de Goiânia, por permitir a aglomeração de pessoas e descumprimento às medidas contra o novo coronavírus. Já durante a madrugada desta quarta-feira (1º/7), outra equipe da PM apreendeu um carro de som em uma festa clandestina, também no município.

De acordo com a corporação, estabelecimento interditado fica no interior de um posto de combustível localizado às margens do Anel Viário, no bairro Cidade Vera Cruz. A loja tem permissão para funcionar, desde que cumpridas as recomendações do órgão de saúde, sendo uma delas a proibição de consumo de bebidas no local.

Mas, além de aglomeração e o consumo de bebidas, os PMs flagraram frequentadores sem máscara e descumprindo o distanciamento social.

Diante dos fatos, a loja de conveniências foi interditada por fiscais da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana de Aparecida de Goiânia. O estabelecimento também foi multado e só poderá reabrir após a regularização das exigências impostas pelo município.

Além de loja interditada em Aparecida de Goiânia, PM flagra e apreende carro de som em festa

Durante a fiscalização, uma equipe do 41° Batalhão e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) encerraram uma festa e apreendem carro com som automotivo, em Aparecida de Goiânia. O flagrante ocorreu na Vila Brasília.

Os agentes foram até local após receberam várias denúncias anônimas de perturbação de sossego e aglomeração de pessoas. Conforme a ocorrência, os frequentadores ignoravam todas as recomendações e normas sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

Na casa haviam 15 pessoas. Além do volume do som acima do permitido e a ingestão de bebidas alcoólicas, os frequentadores também compartilhavam narguilé, ignorando todas as recomendações e normas sanitárias.

O carro de som foi apreendido e a retirada do veículo só pode ser feita após pagamento da multa no valor de R$ 5 mil, aplicada por agentes de fiscalização. O proprietário da residência também foi notificado e a infração será lançada no IPTU do próximo exercício.