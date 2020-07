Aparecida de Goiânia fecha comércio em mais dias da semana; entenda

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, decidiu fechar o comércio em mais dias da semana. O município entrou no cenário laranja, de risco alto. As mudanças foram publicadas nesta terça-feira (30/6) e começam a valer no próximo domingo (5/7).

De acordo com a prefeitura, contribuíram para mudança de cenário a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e o aumento de contágio pelo novo coronavírus entre os moradores de Aparecida de Goiânia. Nos últimos dias, a taxa de ocupação de leitos de UTIs públicas ficou próximo de 60% e os leitos privados em 100%.

Aparecida confirma, até o momento, 2.890 casos de infecção pelo vírus e 47 mortes. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou mais 165 casos somente nesta terça e três óbitos. Dos 2.890 casos positivos na cidade, 1.083 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença, sendo que 1.034 estão em isolamento domiciliar.

Fechamento do comércio em Aparecida de Goiânia

A cidade segue um modelo de escalonamento intermitente desde o início de junho, aplicado efetivamente de forma escalonada, em quatro cenários: verde, amarelo, laranja e vermelho. O modelo também divide o município em 10 regiões, sendo que, no dia de fechamento da macrozona, entre segunda e sexta, são fechados até supermercados, padarias e postos de combustíveis.

No cenário verde/estável, cada macrozona fechou uma vez por semana de segunda a sexta. No amarelo, de risco moderado, todas as macrorregiões fecharam também aos domingos. No cenário vermelho, considerando 14 dias (duas semanas), a cidade tem o comércio fechado regionalmente por 10 dias, ficando apenas 4 dias abertos, de modo intercalado.

No cenário laranja, o comércio de Aparecida de Goiânia funcionará na seguinte forma: Cada macrozona fecha duas vezes de segunda a sexta-feira e a cidade inteira fecha aos sábados, a partir das 13 horas, e aos domingos o dia todo. Veja abaixo o fechamento por macrozona:

Buriti Sereno: segunda-feira e sexta-feira

Cidade Livre: segunda-feira e sexta-feira

Vila Brasília: segunda-feira e terça-feira

Jardim Alto Paraíso: segunda-feira e terça-feira

Garavelo: terça-feira e quarta-feira

Zona da Mata: terça-feira e quarta-feira

Centro: quarta-feira e quinta-feira

Expansul: quarta-feira e quinta-feira

Santa Luzia: quinta-feira e sexta-feira

Papillon Park: quinta-feira e sexta-feira

Todas devem fechar aos sábados, a partir das 13h, e domingo o dia todo.