Bebê de 1 ano e 8 meses testa positivo para covid-19, em Caldas Novas

De acordo com boletim epidemiológico desta terça-feira (30/6), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, um bebê de 1 ano e 8 meses testou positivo para covid-19, em Caldas Novas.

Conforme informações, a criança mora no Setor Termal e fez o teste rápido, cujo resultado foi positivo. A contaminação aconteceu pois há histórico de casos confirmados entre familiares. A bebê está em isolamento domiciliar e segue sendo monitorada pela equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Adolescente de 16 anos também testa positivo para covid-19, em Caldas Novas

Além do bebê de 1 ano e 8 meses, uma adolescente de 16 anos, moradora do Setor Lagoa, também testou positivo para a doença. O exame de detecção foi feito em laboratório particular. Em outro caso, uma jovem de 18 anos, que mora no Setor Termal, também foi diagnosticada com a doença, ela teve contato com caso positivo.

Até o momento, Caldas Novas conta com 70 casos confirmados, 41 recuperados, uma internação, 25 pacientes em isolamento domiciliar e 3 óbitos.

Prefeitura de Caldas Novas não adere quarentena alterada e reabre turismo, bares, restaurantes e academias

O Prefeito Evando Magal (PP) assinou nesta terça-feira (30/6), um decreto municipal que dispõe sobre medidas para o funcionamento do comércio no Município especialmente aos finais semana. Conforme anunciado, Caldas Novas retoma turismo e reabre bares, restaurantes e academias.

A partir de hoje (1/7), as atividades abaixo poderão funcionar, mas somente de segunda a sexta:

Comércio varejista, supermercados, frutarias, açougues, verdurões, padarias, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, até as 20h;

Bares até as 19h;

Academias, estúdio de pilates, clínicas de fisioterapia, até as 19h;

Restaurantes, pizzarias e pit dogs, até as 22h;

Salão de beleza e barbearia, até as 19h.

Os hotéis, pousadas e pensões também já estão autorizados a funcionar, mas devem fechar nos dois próximos finais de semana.