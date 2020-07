O Prefeito Evando Magal (PP) assinou nesta terça-feira (30/6), um decreto municipal que dispõe sobre medidas para o funcionamento do comércio no Município especialmente aos finais semana. Conforme anunciado, Caldas Novas retoma turismo e reabre bares, restaurantes e academias.

Durante uma transmissão ao vivo na noite de ontem (30), o prefeito de Caldas Novas confirmou a reabertura e afirmou que a medida foi baseada no cenário epidemiológico na cidade, que conta apenas com uma internação por coronavírus. Ele ainda informou que as ações são acompanhadas pelo Ministério Público e que as decisões ainda são baseadas em estudos e levantamentos científicos.

Situação epidemiológica permite que Caldas Novas retome turismo e reabra bares, restaurantes e academias

Até o momento, Caldas Novas conta com 70 casos confirmados, 41 recuperados, uma internação, 25 pacientes em isolamento domiciliar e 3 óbitos.

Diante da situação epidemiológica da cidade, a Prefeitura de Caldas Novas, juntamente com as autoridades em saúde, decidiu a retomada de atividades na cidade.

A partir de hoje (1/7), as atividades abaixo poderão funcionar, mas somente de segunda a sexta:

Comércio varejista, supermercados, frutarias, açougues, verdurões, padarias, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, até as 20h;

Bares até as 19h;

Academias, estúdio de pilates, clínicas de fisioterapia, até as 19h;

Restaurantes, pizzarias e pit dogs, até as 22h;

Salão de beleza e barbearia, até as 19h.

No sábado e domingo, está autorizada a abertura somente dos seguintes segmentos:

Farmácias;

Postos de Combustível;

Distribuidoras de gás;

Padarias até as 11h;

Unidades de Saúde, inclusive veterinárias, somente para os casos de urgência e emergência;

Plantões de atendimento de emergência da Demae, Enel e provedoras de internet apenas para manutenção de serviços de telecomunicação em operação;

Restaurantes e borracharias localizadas nas rodovias de acesso a Caldas Novas.

Funcionamento das demais atividades

De acordo com o prefeito da cidade, Evandro Magal, as demais atividades autorizadas a funcionar, por meio dos decretos anteriores, como hotéis e pousadas, ficam proibidas de funcionar nos próximos dois finais de semana. A medida visa evitar a aglomeração na cidade, visto que Goiânia e outras cidades estarão fechadas.

Para a reabertura, os estabelecimentos devem adotar normas sanitárias para o enfrentamento da covid-19, obedecendo rigorosamente o protocolo para retomada de atividades turísticas, expedido pela Vigilância Sanitária do Município de Caldas Novas.

O funcionamento das atividades deverá respeitar ao limite de 50% do número da capacidade de unidades de hospedagem. De acordo com o último decreto, a partir do dia 10 de julho está autorizada a reabertura de clubes e parques aquáticos não localizados em hotéis, pousadas, pensões, condo-hotéis e condomínios residenciais, sediados no município de Caldas Novas.