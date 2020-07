Centro Livre de Artes lança cronograma de cursos e oficinas on-line

O Centro Livre de Artes (CLA), unidade da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abre no próximo dia 20 de julho o período de matrículas para diversas opções de cursos e oficinas on-line. Assim, haverá vagas nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música e Oficina Integrada. As aulas têm início dia 17 de agosto e os interessados têm até o dia 30 de julho para fazer inscrição on-line, realizada exclusivamente pelo envio do formulário disponível no link, somente durante os dez dias. Alunos veteranos não precisam fazer inscrição, pois as matrículas serão renovadas automaticamente. A inscrição via formulário é necessária apenas para novatos.

Serão mantidos os cursos livres e oficinas que o Centro Livre de Artes já tem oferecido por meio do WhatsApp e Telegram, bem como de cursos com certificação pelas plataformas Google Classroom e TeamLink. Cada curso tem um público-alvo e uma quantidade de vagas oferecidas. Todos são gratuitos.

No total, são sete cursos on-line com certificação pelo ambiente virtual de aprendizagem do Google Classroom. Além disso, há 104 cursos livres e oficinas ministradas em plataformas de comunicação e vídeo conferência. Ademais, 68 roteiros com atividades complementares para o ensino de Arte e diversos workshops e vídeos com apresentações artísticas pelo canal do CLA no YouTube. As vagas nos cursos variam de acordo com a área artística de interesse do aluno. Alguns cursos on-line com certificação possuem vagas ilimitadas.

Há cursos e oficinas de “Danças Populares Afro Brasileiras”, “Yoga Para Adultos”, “Danças Urbanas” e “Capoeira. Nas artes visuais, há de “Desenho e Pintura”, “Mangá”, “Figura Humana”, “Aquarela e Técnicas Mistas”, Fundamentos da Pintura”, “Recortes Historiográficos da Arte” e outros. Ainda há cursos de música e oficinas integradas.

Todas as informações específicas de cada curso, como dias, horários, carga horária, idade, vagas e ementa estão disponíveis AQUI!

O Centro Livre de Artes

Fundado em 1975, o Centro Livre de Artes atua no ensino da Arte nas linguagens música, artes visuais, teatro e dança. Localizado na parte interna do Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia, o CLA é uma Escola Livre de Artes responsável por toda formação básica até a qualificação em Artes. O atendimento ao público abrange iniciantes de todas as idades e artistas já atuantes na área através da oferta de cursos sequenciais e cursos livres estabelecendo níveis de emancipação em arte.

Os servidores são na maioria mestres e doutores, além de produtores culturais, ocupam a função de professores atendendo as atividades de formação, exposições e eventos. Atualmente, a unidade conta com cerca de 2 mil alunos, em três turnos.

Serviço

Centro Livre de Artes lança cronograma de cursos e oficinas online

Data: Inscrições de 20 a 30 de julho | Aulas a partir de 17 de agosto

Informações e inscrições: goiania.go.gov.br/secult/cla