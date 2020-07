Corpo de motorista é encontrado 5 dias após capotamento na GO-206

O corpo de um motorista, vítima de capotamento na GO-206, em Gouvelândia, foi encontrado na última segunda-feira (29/6), cinco dias após o acidente. Possíveis vítimas do capotamento já eram procuradas na região pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) de Quirinópolis, desde o dia 24 de junho.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Dorivaldo Borges de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado já em em estado avançado de decomposição em um local alagado, com dois metros de profundidade.

Às margens da GO-206, onde o capotamento ocorreu, conforme informado pelas bombeiros, é uma área alagada, com várias poças d’água de diferentes profundidades. A região era de difícil acesso.

Delegada acredita que motorista atropelou animal e em seguida capotou com veículo na GO-206

Conforme informado pela delegada Simone Casemiro, acredita-se que Dorivaldo tenha batida em um animal na pista, possivelmente uma capivara, e em seguida capotado na rodovia. O carro parou às margens da rodovia, em área alagada, e o corpo do motorista foi arremessado para fora.

Ainda de acordo com a investigadora, mesmo com o estado avançado de decomposição, peritos identificaram que o motorista sofreu fraturas na região do tórax. Com base nos vestígios, suspeita-se que Dorivaldo seguia em alta velocidade no momento do acidente.

Vítima de capotamento na GO-206 é procurada pelos Bombeiros

Ao menos uma vítima de um capotamento ocorrido na GO-206, em Gouvelândia, era procurada por equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). O acidente ocorreu na última quarta-feira (24/6), quando a corporação recebeu informações sobre o ocorrido.

No dia do capotamento, as equipes fizeram buscas no local, mas ninguém foi encontrado. Desde estão, a procura por uma vítima foi intensificada. Na última sexta-feira (26/6), os militares continuaram as buscas, com apoio de cães farejadores.

Além das buscas no local do acidente, o Corpo de Bombeiros também procurou por possíveis vítimas do acidente em hospitais da região de Gouvelândia. O corpo foi encontrado no dia 29, cinco dias após o capotamento, às margens da GO-206.