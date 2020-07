Em junho, Goiás soma mais de 20 mil casos e 352 mortes por covid-19

Em junho foram registrados altos números de coronavírus no estado, tanto de contaminados, quanto de mortos. Entre os dias 1º e 31 de junho, mais de 20 mil casos e 352 mortes por covid-19 foram confirmadas, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Nos primeiros dias do mês, os números já eram altos em comparação com o mês de maio. No dia 2 de junho houve o primeiro recorde de infecções diárias, com 419 contaminações em 24 horas. Dois dias depois o estado registrou um novo recorde, 434 novos casos.

No décimo dia do mês o estado já registrava mais de 3,5 mil casos de covid-19, dia que também bateu outro recorde e passou de 570 contaminações em 24 horas. Em apenas sete dias o número de casos dobrou, sendo registrados 7.847 casos até o dia 17 de junho.

Mais de 2,3 contaminações em 24 horas

Dia 15 houve um número alarmante, 2.350 novos casos foram registrados. Até o momento, este é o recorde em 24 horas. O grande aumento é explicado pelos registros de Rio Verde no sistema oficial de contabilização da covid-19 no estado. No dia seguinte houve 1.259 novos contaminações.

Entre os dias 17 a 20 de junho, mais de 3,4 mil casos entraram nos registros, sendo mais de 820 contaminações por dia. No dia 21 houve uma queda, com 696 casos em 24 horas. Veja os casos registrados nos últimos dias do mês:

22 de junho: 967 casos

23 de junho: 917 casos

24 de junho: 1.297 casos

25 de junho: 1.190 casos

26 de junho: 832 casos

27 de junho: 785 casos

28 de junho: 279 casos

29 de junho: 1.180 casos

30 de junho: 974 casos

Segundo dados do painel Covid-19, do governo estadual, Goiás já conta com 25.299 contaminações.

Goiás soma 352 mortes por covid-19 em junho

No dia 2 de junho houve o primeiro recorde de mortes, com 25 vítimas fatais. No dia 15 de junho, quando foi registrado o recorde de infeções diárias, Goiás teve 15 mortes por covid-19. No dia seguinte, 20 novos óbitos.

No dia 24 de junho mais um recorde de mortes foi quebrado, com um total de 34 vítimas fatais. No último dia do mês, 38 novas mortes foram confirmadas. Até o momento, este é o novo recorde estadual em 24 horas.

Goiás já conta com mais de 500 mortes, segundo dados da plataforma Covid-19.