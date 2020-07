Goiânia tem 941 profissionais de saúde infectados pela covid-19

Segundo o informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (1/7) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia já registrou 6.983 casos de infecção pelo novo agente do coronavírus. Deste total, a capital conta com mais de 941 profissionais de saúde infectados pela covid-19.

Ainda conforme o relatório, 5.657 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. A SMS não divulgou informações sobre a quantidade específica de profissionais de saúde recuperados da covid-19.

Os profissionais de saúde infectados pela covid-19 em Goiânia

Dos 941 profissionais de saúde contaminados, a maioria são os técnicos de enfermagem, representando 31%. Em seguida estão os médicos (22%) e enfermeiros (15%). Com 4% do total de contaminações estão recepcionistas e fisioterapeutas. Outros profissionais como farmacêuticos, cirurgiões-dentistas, nutricionistas, técnicos de laboratório, biomédicos, técnicos em radiologia, agentes comunitários da saúde e assistentes sociais representam apenas 1%.

Situação epidemiológica da capital

Nas últimas 24 horas foram registrados 146 casos de covid-19 na capital. O boletim epidemiológico aponta que 840 pessoas estão em isolamento domiciliar, 270 pacientes seguem internados, enquanto outros 5.563 já se recuperaram da infecção. O número de óbitos registrados na capital é de 164.

A maioria dos casos de infecção pelo novo coronavírus, ainda segundo a SMS, está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (54%), febre (52%), dor de garganta (25%), dor de cabeça (22%), dores musculares (17%) e perda do olfato (10%).

No total, 473 bairros de Goiânia já contam com casos da covid-19. Os setores com mais casos são: