Goiás tem 46 novos óbitos e passa marca de 500 mortes por covid-19

Goiás confirma, até a tarde da quarta-feira (1/7), mais de 500 mortes por covid-19. Somente hoje 41 novos óbitos foram registrados. Outros 48 óbitos suspeitos são investigados, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Quanto ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o boletim registra 25.808 casos no território goiano, já incluindo o número de mortos pela doença. No estado, há 62.320 casos suspeitos em investigação. Outros 30.543 já foram descartados.

Mortes por covid-19 em cidades de Goiás

Em junho foram registrados altos números de coronavírus no estado, tanto de contaminados, quanto de mortos. Entre os dias 1º e 31 de junho, mais de 20 mil casos e 352 mortes por covid-19 foram confirmadas.

Conforme o painel Covid-19, do governo estadual, Goiás tem 212 cidades afetadas pelo vírus. As 521 mortes confirmadas foram registradas em 87 dessas cidades; outras 7 investigam óbitos suspeitos.

Hoje, Goiás bateu o novo recorde de mortes diárias. Até a manhã desta quarta-feira (1/7) o recorde era de 38 óbitos, registrado ontem (31/7), mas outras 46 novas mortes foram confirmadas hoje.

De acordo com a SES-GO, “os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”.

Perfil das vítimas fatais

Em Goiás, quase 450 pessoas que morreram vítima da covid-19 já apresentavam algum tipo de comorbidade, como doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória ou imunossupressão.

Em sua maioria, as vítimas fatais são do sexo masculino, com 57,4% do total. As mulheres representam 42%. Já em relação a faixa etária, os idosos são mais vulneráveis, pois 376 pessoas com mais de 60 anos morreram por coronavírus. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, atualizada às 14h20 de hoje.