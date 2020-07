Polícia Civil prende suspeito de matar morador de rua, em Anápolis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Goiás (PC GO) prendeu, na noite da última terça-feira, (30/6), homem suspeito de ser um dos autores do homicídio de Marcio Belmiro da Silva, o “Simpson”, de 28 anos. O assassinato ocorreu em 28 de maio, no centro da cidade de Anápolis. Marcio era morador em situação de rua, assim como o suspeito de ter cometido o crime. O suspeito, de 44 anos, teve mandado de prisão decretada temporária após investigações.

Segundo informações da PC GO, Marcio se envolveu em confusão numa região conhecida por abrigar pessoas em situação de rua. Durante a briga, o jovem, que foi assassinado, desferiu um golpe na cabeça do suspeito com uma garrafa de vidro. Em revide, o suspeito teria corrido em direção a Marcio e o matado com golpes de arma branca, no peito.

Na cena estariam ainda dois cúmplices. Um já foi identificado. O homem preso temporariamente tem passagens por tráfico de drogas, roubo e furto.

Além da prisão da Polícia Civil do suspeito de matar morador de rua, veja outros casos de crimes violentos, em Anápolis

Em 13 de maio, um jovem, de 17, anos foi acusado de matar um rapaz de 18, a tiros, em Anápolis. O crime ocorreu no dia 26 de março deste ano, no Setor Residencial Santo Antônio. De acordo com apurações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, o homicídio está relacionado com tráfico de drogas.

O menor é apontando como um dos autores do homicídio qualificado praticado contra Felipe Eduardo Costa Caetano.

No dia do ocorrido, Felipe, que passava pela Rua Juhen Cury de bicicleta, foi cercado por dois indivíduos e alvejado por nove disparos de arma de fogo, todos na região da cabeça e do tórax. Ele morreu ainda no local.

Já em abril , outro rapaz jovem foi assassinado em Anápolis. Ele foi esfaqueado pelo ex-cunhado enquanto tentava defender a irmã de uma agressão. Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos, era acadêmico de Arquitetura e Urbanismo.

As primeiras informações apontam que o ex-cunhado do estudante foi até a casa da família, situada no bairro Recanto do Sol, durante a madrugada, com a intenção de agredir ex-mulher. O pai dela teria tentando defender a filha, mas levou um soco. Para defender a irmã e o pai, Wilson Aparecido, mesmo com problemas de visão, interviu na briga, mas acabou sendo atingido por uma facada no tórax.

O estudante foi socorrido, mas chegou ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) sem vida. Após o ocorrido, o suspeito fugiu.