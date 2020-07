Prefeitura de Aparecida lança obras de construção de praça, no Setor Garavelo

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lança, às 18h desta quarta-feira, (1/7), as obras de construção da Praça da Juventude, na Avenida Igualdade, no Setor Garavelo. O lançamento será feito por videoconferência para evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. A medida foi tomada obedecendo as determinações estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) é concluir as obras do novo espaço de lazer, esporte, convivência e entretenimento em um prazo de 10 meses. O projeto prevê a construção de um ginásio poliesportivo coberto com arquibancada, pista de skate, teatro de arena com capacidade para 100 pessoas, pista de caminhada, parque infantil, academia aberta, campo de futebol e quadra de vôlei de praia, além de um departamento administrativo, entre outros equipamentos.

“Neste período de enfrentamento ao coronavírus, a administração não parou e hoje vamos lançar mais uma obra importante para nossos moradores. Estamos trabalhando em diversas frentes; lançando obras de pavimentação, reformando escolas, construindo novas praças e, é claro, investindo muito na saúde para tratarmos nossos pacientes da Covid-19”, aponta o prefeito Gustavo Mendanha.

Ao todo, a praça terá cerca de 1,5 mil metros de área construída. No local, também será implantado um projeto paisagístico com árvores nativas do cerrado e plantio de 2,3 mil metros m² de grama esmeralda. A obra está orçada em R$ 2,7 milhões e será custeada com recursos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Sandes Junior e contrapartida da Prefeitura de Aparecida.

“A Praça da Juventude vai beneficiar milhares de moradores do Garavelo e bairro vizinhos, dando função pública ao terreno que estava ocioso há algum tempo. Será um espaço com atrações para toda família se divertir e também praticar esporte”, destaca o secretário Max Menezes.

Veja outras ações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, além da praça que será construída, no Setor Garavelo

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realiza nesta terça-feira ( 30/6) a entrega dos serviços de reforma das unidades educacionais da rede municipal de educação de Aparecida, os Cmeis Tia Bely (Setor Garavelo), Deusdete Lêdo David (Jardim Bonança) e José Ferreira Câmara (Parque Trindade), além das Escolas Municipais José dos Santos Borges Ferreira, no Jardim Alto Paraíso e Vilmar Gonçalves da Sil no Garavelo Park.

Os três Cmeis e a escola municipal foram reformados dentro do “Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos”. A inauguração oficial será por videoconferência, às 9h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com a presença online do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário de Educação, Cultura e Turismo, Wanderlan Renovato, vereadores, diretores das unidades contempladas e convidados da comunidade escolar.

Foram executados os serviços de reforma do sistema de drenagem, revisão e reposição de rufos e calhas, redimensionamento das tubulações e das grelhas dos pátios, ajustes elétricos de iluminação, tomadas e luminárias, revisão dos banheiros com substituição de louças e metais, revestimento cerâmico nas salas de aula, banheiros e cozinhas, melhorias na jardinagem e revitalização da pintura em paredes internas das salas de aula e áreas externas que receberam cores no novo padrão da administração municipal.

O Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos foi lançado em novembro do ano passado, quando a prefeitura destinou cerca de dez milhões de reais de recursos próprios para obras de reforma e manutenção dos prédios escolares. De acordo com o secretário de Educação, as unidades escolares receberam manutenção com reparos de pequeno, médio e em grande porte.

Prefeitura de Aparecida

Praça

Setor Garavelo