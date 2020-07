Testes rápido e sorológico não são eficazes em detectar covid-19, diz cientista

De acordo com a pesquisadora Natalia Pasternak, doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo (USP), os testes rápido e sorológico se mostraram ineficazes como meio de detecção do covid-19, no Brasil. Em entrevista ao programa jornalístico Roda Viva, da última segunda feira, (29/6), a também divulgadora científica alertou que os testes “não servem pra nada”, pois trazem uma falsa sensação de segurança mediante resultados errados e interpretações equivocadas, por parte da população e de profissionais da área da saúde. “Mais confundem a população do que ajudam”, alertou.

“Temos visto pessoas comprando testes na farmácia e depois comemorando, porque o resultado deu negativo, quando, na verdade, o teste [rápido] e sorológico mede anticorpos, completamente diferente daquele que mede o vírus, que é o [teste] RT-PCR. O teste [rápido e sorológico] vai dizer se você teve contato com o vírus no passado e se desenvolveu anticorpos. Só vai ser bom e eficiente se for capaz de detectar anticorpos em seu sangue, o que a maioria dos testes de farmácia não faz, [pois] são ruins. Além de tudo, a qualidade deles é duvidosa; a sensibilidade deles é baixa; podem dar muitos erros tanto de falso-negativos quanto de falso-positivos; querendo dizer que eles [testes] podem falhar em dizer se você tem anticorpos, porque não conseguiram detectá-los, [assim] como podem enganar e dizer que você tem anticorpos quando na verdade não tem. Além do mais, a interpretação deles piora o resultado, porque pessoas olham para os testes [rápido e sorológico] e acreditam não estar com o vírus”, diz.

A pesquisadora também ressaltou os perigos dos resultados “falso-positivos”, uma vez que é comum a pessoas, a partir dos resultados enganosos, deixarem de cumprir as medidas preventivas, tais como uso de máscaras, isolamento social, contato com pessoas de risco etc, acreditando-se imunes ao covid-19.

Testes rápido e sorológico não deveriam ser alternativas ao RT-PCR na identificação do covid-19, diz cientista

Durante a entrevista, a especialista reforçou que o RT-PCR “é o único teste que diz se a pessoa está ou não está com o vírus”, pois determina o material genético do vírus. Assim, a subnotificação pela falta de testes e a impossibilidade de fazer o isolamento de pessoas contaminadas e outras que possam ter tido contato com o covid-19, seriam, para Pasternak, o resultado da falta de investimento em insumos para a produção de testes tipo RT-PCR.

Natalia Pasternak também é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (USP) e co-autora, ao lado do jornalista especializado em divulgação científica Carlos Orsi, do livro ‘Ciência no Cotidiano: viva a razão, abaixo a ignorância!’, publicado pela Editora Contexto em março de 2020.