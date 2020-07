Valparaíso soma 35 novos casos de covid-19; pacientes têm de 9 a 62 anos 

Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, confirmou novos 35 casos de covid-19, de acordo com boletim epidemiológico desta terça-feira (30/6). Os pacientes diagnosticados com a doença têm idades entre 9 e 62 anos. Todos estão em tratamento em isolamento domiciliar.

Com esses novos registros, Valparaíso soma 601 casos positivos de covid-19, sendo que 161 já se recuperaram. A cidade já confirmou 17 mortes causadas pela doença.

O total de casos está divido em 33 bairros da cidade, sendo os mais afetados: Céu Azul III (62); Céu Azul I (56); Rio Branco (35); Anhanguera C (33); Jardim Oriente (31); Morada Nobre (30); Ipiranga (30); Esplanada I (29); Esplanada II (28); Etapa C (28); Céu Azul II (26); Etapa A (21); Cidade Jardins (20).

Perfis de novos pacientes com covid-19 em Valparaíso

De acordo com dado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o caso mais recente na cidade é de um menino de 9 anos, que está em isolamento, junto com a família. Dois jovens, de 20 e 21 anos, também foram diagnosticados com a covid-19. Veja lista abaixo:

Paciente do sexo masculino 20 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 43 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 35 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 44 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 21 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 41 anos, com resultado da rede particular do DF

Paciente do sexo feminino 40 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminina 42 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 33 anos, com resultado da rede particular do DF

Paciente do sexo feminino 42 anos, com resultado da rede pública do DF

Paciente do sexo masculino 48 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 31 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 41 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 43 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo masculino 55 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 53 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 44 anos, com resultado da rede particular do GO

Paciente do sexo feminino 45 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 60 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 39 anos, com resultado da rede publica do GO

Paciente do sexo masculino 53 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 27 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 31 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 43 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 36 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo masculino 62 anos, com resultado da rede publica do GO

Paciente do sexo masculino 26 anos, com resultado da rede publica do GO

Paciente do sexo feminino 57 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 48 anos, com resultado da rede publica GO

Paciente do sexo feminino 50 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 40 anos, com resultado da rede pública do GO

Paciente do sexo feminino 32 anos, com resultado da rede pública do DF

Paciente do sexo masculino 53 anos, com resultado da rede pública do DF

Paciente do sexo masculino 33 anos, com resultado da rede pública do DF

Paciente do sexo masculino 9 anos, com resultado da rede pública do DF

Segundo Prefeitura de Valparaíso de Goiás, a população que precisar tirar dúvidas sobre a covid-19 pode ligar para a SMS no telefone: (61) 3627-1351 ou Tele saúde do Ministério da Saúde no número 136.