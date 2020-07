Anápolis tem recém-nascido de 17 dias e menina de 10 anos com covid-19 

No período de 24 horas, Anápolis confirmou 81 novos diagnósticos positivos de covid-19, entre eles o de um recém-nascido, de 17 dias, e de uma menina de 10 anos. Ao todo, a cidade já soma 963 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo 18 mortes confirmadas e 653 pessoas já recuperadas da doença. Os dados são do boletim epidemiológico desta quarta-feira (1/7).

De acordo com o relatório, nesta quarta também foram confirmados duas novas mortes. Tratam-se de dois homens, de 49 e 66 anos, que estavam internados com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os resultados dos exames de ambos testaram positivo para covid-19.

Sobre os novos casos confirmados, a Secretaria de Saúde de Anápolis (Semusa) informou que são 42 mulheres com idades entre 10 e 90 anos; e 38 pacientes do sexo masculino, com idades entre 17 dias de vida e 90 anos. Dos casos confirmados, 267 pacientes estão em isolamento domiciliar e 25 estão internados.

Anápolis não adere isolamento de 14 dias e anuncia decreto com novas restrições

Segundo a Prefeitura de Anápolis, a partir desta quinta-feira (2/7) a cidade entra em nível moderado. Ainda hoje deve ser publicado um decreto no Diário Oficial do Município, com as novas regras de restrição, entre elas:

Multa de 5 mil reais na matricula do imóvel que infringir as regras (vale para residência e comércio);

Suspensão de atividade comercial a partir das 22h (de segunda a sexta);

Suspensão no período entre 22h de sexta e 5h de segunda (exceto saúde/alimentação/igrejas)

Fechamento de praças, parques espaços esportivos;

Bares e restaurantes apenas delivery;

Rodízio semanal de feiras;

Rodízio do comércio no centro e principais avenidas;

Indústria com rodízio ou escala 12 x 36 horas.

Morte por covid-19 em hospital de Anápolis

Nesta quarta-feira (1/7), um servidor da Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes (Goinfra) morreu em decorrência da covid-19, doença causada pela novo coronavírus. Edson Donizetti Borges, de 58 anos, estava internado no Hospital Evangélico de Anápolis desde o dia 23 de junho e faleceu nesta quarta-feira (1/7), após complicações causadas pela infecção.