Aparecida de Goiânia chega a cenário laranja e amplia isolamento social

O isolamento social intermitente por causa da pandemia do novo coronavírus, em funcionamento na cidade de Aparecida de Goiânia desde 8 de junho, chegou ao cenário laranja. Assim, o município está em “risco alto”, conforme a Matriz de Risco do Ministério da Saúde, que estabelece o endurecimento ou flexibilização de medidas preventivas, tendo como principais critérios a taxa de ocupação das UTIs e o contágio da população. Nos últimos dias, a taxa de ocupação de leitos de UTIs públicas ficou próxima dos 60%. Já os leitos privados foram 100% ocupados.

A partir de domingo (5/7), começa a aplicação das regras do cenário laranja. Dessa forma, cada macrozona suspende as atividades econômicas duas vezes de segunda a sexta-feira. Além disso, a cidade inteira fecha aos sábados, a partir das 13h, e aos domingos o dia todo.

Na última segunda-feira (29/6) a prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou, em nota, que já adota um tipo de isolamento escalonado desde o início de junho. E, por isso, não seguiria, naquele momento, o decreto estadual, que propõe alternância de fechamento e abertura de atividades comerciais não essenciais a cada 14 dias. Porém, o Comitê de Enfrentamento ao coronavírus do município não descartou, em algum momento, adotar 14 dias consecutivos de isolamento social, como acontece, por exemplo, em Goiânia.

Até esta quinta-feira (2/7), Aparecida de Goiânia apresentou 3.033 casos de coronvírus confirmados. Além disso, tem 51 óbitos até o momento e 1.856 casos recuperados.

Como funciona o isolamento escalonado em Aparecida de Goiânia

Neste modelo de isolamento social intermitente aplicado em Aparecida de Goiânia de forma escalonada, há quatro cenários – verde, amarelo, laranja e vermelho – e dez macrozonas. No dia de fechamento da macrozona, entre segunda e sexta, fecham-se até supermercados, padarias e postos de combustíveis.

No cenário verde, considerado estável, cada macrozona fechou uma vez por semana de segunda a sexta. Além disso, no amarelo, de risco moderado, todas as macrorregiões fecham também aos domingos.

No cenário vermelho, considerando 14 dias (duas semanas), a cidade tem o comércio fechado regionalmente por 10 dias, ficando apenas quatro dias abertos, de modo intercalado.

As decisões para o isolamento social intermitente foram tomadas pelo Comitê de Enfrentamento ao coronavírus de Aparecida. Ele se baseou em nota técnica da Secretaria de Saúde de Aparecida e dados científicos. Portanto, o objetivo é o “de preservar vidas e salvaguardar empregos e renda”, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde.