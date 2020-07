Aparecida de Goiânia registra 143 casos e 4 mortes por covid-19 em um dia

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, registrou 143 novos casos de covid-19 e quatro mortes, em um dia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ao todo, o município soma 3.033 diagnósticos positivos para a doença e 51 óbitos. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico desta quarta-feira (1/7).

Do total de casos confirmados, 1.856 pessoas já estão recuperadas da covid-19. Aparecida tem, no momento, 1.121 casos ativos da doença. Outras cinco mortes suspeitas estão em investigação.

Aparecida de Goiânia tem mais de 400 profissionais de saúde diagnosticados com a covid-19

Conforme levantamento divulgado pela SMS, 1.550 pessoas diagnosticadas com o vírus na cidade são mulheres e 1.483 são moradores do sexo masculino. Também conforme o relatório, 618 apresentam comorbidades prévias e 438 são profissionais da área da saúde.

Veja abaixo a listagem de casos de acordo a faixa etária:

Até 5 anos de idade: 52

De 6 a 9 anos de idade: 39

De 10 a 19 anos de idade: 171

De 20 a 29 anos de idade: 682

De 30 a 39 anos de idade: 826

De 40 a 49 anos de idade: 608

De 50 a 59 anos de idade: 375

De 60 a 69 anos de idade: 168

De 70 a 79 anos de idade: 71

De 80 ou mais: 41

Aparecida de Goiânia tem 188 bairros afetados pelo novo coronavírus. Destes, dez apresentam mais de 50 casos confirmados:

Jardim Buriti Sereno: 164

DAIAG: 143

Cidade Vera Cruz: 100

Jardim Tiradentes: 79

Expansul: 76

Sítios Santa Luzia: 68

Setor Garavelo: 66

Mansões Paraíso: 54

Cidade Livre: 52

Independência Mansões: 50

Nova plataforma divulga dados da covid-19

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia passa a disponibilizar para acesso público um painel eletrônico com o cenário da covid-19 no município. A ferramenta tem dados atualizados sobre o número de casos confirmados, óbitos, recuperados, ativos, taxas de ocupações das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s), nível de risco do município e detalhes técnicos sobre o perfil dos infectados.

Segundo comunicado da gestão municipal, o painel reúne informações fornecidas pela SMS com as georreferenciadas do Mapa Urbano Básico Digital. Confira: www.aparecida.go.gov.br/covid-19.