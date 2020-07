Casal é preso com 94 celulares escondidos na porta de carro, em Rio Verde

Na manhã desta quinta-feira (2/7), um casal foi preso com 94 celulares escondidos na porta de um carro na BR-060, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do flagrante havia uma criança no veículo, que é filha dos suspeitos. Os aparelhos foram avaliados em quase R$ 300 mil.

O casal, de 49 e 35 anos, tem uma loja no camelódromo em Goiânia, onde os aparelhos supostamente seriam vendidos.

A abordagem do casal que foi preso com 94 celulares escondidos na porta de carro, em Rio Verde

Durante patrulhamento pela BR-060, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Peugeot, ano 2008, e verificaram que o motorista já possuía antecedentes criminais pela prática do crime de descaminho.

Após vistoria no interior do carro, os policiais encontraram três celulares novos no porta-luvas. Diante disso, o veículo foi encaminhado para a unidade da PRF em Rio Verde para uma busca mais detalhada.

Os policiais então encontraram outros 91 aparelhos celulares escondidos no veículo, distribuídos nas quatro portas entre a lataria e o forro. Eles afirmaram que compraram a mercadoria em Ponta-Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.

Os aparelhos, sendo 75 da marca Iphone e 19 da marca Xiaomi, poderiam render cerca de R$ 270 mil ao casal. O homem, 49 anos, e a mulher, de 35, são donos de loja no camelódromo de Goiânia, onde os aparelhos seriam comercializados.

A PRF estima que o prejuízo causado pela apreensão deve passar de R$ 330 mil, já que o veículo foi apreendido junto com a mercadoria e encaminhado à Receita Federal. O casal responderá pelo crime de descaminho.

“O enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais impacta diretamente na logística das organizações criminosas e frustra as fontes de receita que financiam os crimes.”.