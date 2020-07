Detento morre por covid-19 no presídio de Aparecida de Goiânia

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou a morte de um detento por covid-19, em Aparecida de Goiânia. O óbito, registrado no boletim epidemiológico desta quarta-feira (1/7), é a primeira morte entre presos no sistema prisional goiano.

De acordo com o diário de casos, a contaminação aconteceu fora do sistema prisional, conforme testes aplicados na unidade hospitalar, após internação do custodiado. Ele foi testado no último dia 19 de junho, mas o resultado deu negativo. Posteriormente, precisou de atendimento médico e foi levado para uma unidade de Saúde, momento que teria contraído a doença.

Até o momento, 186 detentos do sistema prisional goiano já foram contaminados com o novo coronavírus. O boletim ainda aponta que 20 já se encontram recuperados e 4 internados.

A direção da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia, informa que no dia 19/06, recebeu o custodiado na triagem para as medidas de prevenção contra a pandemia causada pelo coronavírus, período em que não foi constatado nenhum sintoma da doença. Antes de encaminhamento para a carceragem, ele apresentou necessidade de tratamento de saúde e foi levado, de imediato, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à uma Unidade de Pronto Atendimento. Diante dos fatos, a direção do presídio esclarece que o custodiado contraiu a COVID-19 fora das dependências do sistema prisional goiano e que ele não teve contato com os demais presos da unidade. A notícia da morte do preso por Covid-19 foi repassada para a direção da unidade prisional por um familiar dele.

A equipe de enfermagem da unidade prisional ressalta que, já na unidade de saúde, no dia 21 de junho, o custodiado passou pelo exame RT-PCR, o qual deu negativo para a doença e, ainda que, no dia 24 deste mês passou novamente pelo teste, tendo resultado positivo para a COVID-19; tendo feito os dois exames já fora da responsabilidade da unidade prisional. Desta forma, a direção do presídio informa que o referido preso contraiu a doença fora do sistema prisional.