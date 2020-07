Dois menores são apreendidos acusados de latrocínio de motorista de app, em Goiânia

Um motorista de app, de 58 anos, foi assassinado a facadas na noite da última segunda-feira (29/6), no Setor São Francisco, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), dois jovens, um de 19 anos e outro de 16, foram preso e apreendido em flagrante, suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio, roubo seguido de morte, na última quarta-feira (1/7). O terceiro suspeito, também menor de idade, ainda não foi localizado. Os dois menores de idade pretendiam roubar o veículo e escondê-lo na casa do homem mais velho.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), através do Grupo de Repressão a Roubos (GARRA), núcleo da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), o corpo do motorista de aplicativo, Carlos Roberto da Silva, foi encontrado por funcionários da COMURG enquanto faziam a limpeza na região, na madrugada de terça-feira (30/6), com diversas perfurações e sem documentos de identificação Ainda na madrugada do dia 30/6, o carro da vítima foi encontrado capotado, após colisão com árvores, na Avenida Luísa Coimbra Bueno, no Jardim Cerrado, em Goiânia.

Dentro do veículo, a polícia encontrou os documentos do motorista e a faca usada no crime. Após investigações, a PC descobriu que dois adolescentes – menores de idade – e um jovem pretendiam furtar um veículo. Ainda de acordo com a instituição, o homem mais velho ofereceu a casa para que o carro roubado pudesse ser ocultado sendo de responsabilidade dos menores a execução do roubo. Assim, na noite de segunda-feira (29/6), ao passarem por condomínio no Jardim do Cerrado 7 e virem Carlos estacionado no local, os jovens o abordaram, perguntaram se ele era motorista de app e combinaram uma corrida até o Setor São Francisco. Chegando ao local, um dos menores de idade, preso na operação, rendeu Carlos e o tirou à força, do veículo. Do lado de fora, desferiu-lhe facadas, ao menos cinco, levando o trabalhador a óbito.

Foi assim que, de posse do carro, os jovens se dirigiram à casa do infrator maior de idade, no Jardim Cerrado 7. Lá, ao descobrir o assassinato, o homem mais velho recusou-se a esconder o veículo. Ao evadirem do local, os dois infratores menor de idade colidiram com a árvore, capotando o veículo.

Após investigações da PC, o homem mais velho foi encontrado em sua residência em posse de drogas, as quais seriam usadas para a revenda. Com o nome dos menores de idade, o responsável pelas facadas foi encontrado no Jardim Curitiba. O outro menor ainda não foi localizado.