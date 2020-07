Em Goiânia, vacinação contra gripe atinge 85% de cobertura; veja como se proteger

Segundo informações do portal da Prefeitura de Goiânia, a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) alcançou 85,53% da cobertura prevista inicialmente (leia mais abaixo) e, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde (SMS), o número alcançado é “satisfatório”. A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.

Ainda de acordo com a SMS, há, em estoque, 120 mil doses da vacina e, por isso, estarão disponíveis à população de Goiânia como um todo, mesmo para aqueles que não estão em grupos prioritários. “A qualquer pessoa enquanto durar o estoque”, declarou Polyana Braga, gerente de imunização.

Para aqueles que possuem interesse na imunização, é possível encontrar lista para as 65 salas de vacinação aqui.

Veja os dados percentuais por grupo prioritários, conforme divulgados pela SMS

Idosos: 129,86%

Crianças: 45,53%

Gestantes: 59,15%

Puérperas: 76,08%

Trabalhador da Saúde: 88,53%

Adultos de 55 a 59 anos: 59,96%

Apesar de não ter eficácia no combate ao covid-19, a campanha de imunização contra a gripe serve como “exclusão de diagnóstico” contra o Corona Vírus, uma vez que há semelhança entre as duas comorbidades, além de diminuir a busca pelo sistema de saúde, que tende a colapsar com a pandemia.

Para evitar o perigo de contágio entre aqueles que buscaram a vacina, as secretarias locais tomaram as medidas de precaução necessárias, como distanciamento social, uso de máscaras e a vacinação em locais abertos quando foi possível. “Estamos trabalhando junto com as Secretarias Municipais de Saúde, e medidas foram adotadas para evitar aglomerações nos locais de vacinação, como o distanciamento nas filas, exigência da utilização de máscaras pelos profissionais de saúde e pelas pessoas e também a vacinação em espaços amplos sempre que possível”, pontuou a gerente de Imunização da SES-GO, Joice Dorneles, à epoca.

A Secretaria Estadual de Saúde estimou que 90% do público-alvo da campanha fosse imunizado.