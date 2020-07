Força-tarefa apreende drogas avaliadas em R$ 10 milhões, em Jussara

Um força-tarefa entre polícias resultou na apreensão de drogas avaliadas em R$ 10 milhões, em Jussara, município do interior de Goiás. No total, 400 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados.

A ação foi em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO – PF/PRF/PCMG) de Uberaba, Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás, delegacia da Polícia Federal (PF) de Barra do Garças e PF/GISE do Mato Grosso.

A apreensão das drogas avaliadas em R$ 10 milhões, em Jussara

Em operação contra o tráfico internacional de drogas, uma força-tarefa conseguiu efetuar a prisão de três homens, que são suspeitos de serem os responsáveis pelo transporte de drogas da Bolívia para Estado de Goiás.

Após troca de informações entre as forças policiais, foram montados bloqueios com o objetivo de interceptar os suspeitos de tráfico. A operação foi desencadeada na região Oeste de Goiás.

Durante a ação, um veículo foi abordado e, durante buscas, foi encontrado um rádio comunicador de longa distância. De acordo com a Polícia Militar, esta prática é muito utilizada por “batedores” de veículos que transportam drogas.

Diante dos fatos, os militares intensificaram as diligências e conseguiram localizar o veículo que transportava a droga, mas ele estava descarregado. Os policiais do COD então fizeram uma varredura nas matas perto da rodovia, momento que a droga encontraram a droga escondida por galhos e folhas de palmeiras.

Ao todo, 400 quilos de basta base de cocaína, avaliados em R$ 10 milhões, foram apreendidos. A carga de entorpecentes, veículos e presos foram encaminhados para Polícia Federal de Barra do Garças, no Mato Grosso. Eles foram autuados em flagrante pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.

Veja o vídeo gravado pelos policiais do COD no momento que as drogas foram encontradas no meio da mata:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s0c15cc85d1b026767d5e8de29e4db3fd’]