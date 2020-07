Goiânia passa de 7 mil contaminados pela covid-19

De acordo com informe epidemiológico desta quinta-feira (2/7) divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia já passa de 7 mil contaminados pela covid-19. Os recuperados somam 5.841, representando 80% do total.

Nas últimas 24 horas, 366 novas infecções foram registradas na capital, totalizando 7.349 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. De acordo com os dados da SMS, 254 pacientes continuam internados e outros 1.074 infectados permanecem em isolamento domiciliar.

Do total de casos confirmados na capital, 969 são profissionais de saúde, representando 13% do total. Destes, a maioria são os técnicos em enfermagem (31%), médicos (22%) e enfermeiros (15%).

Até o momento, há 180 vítimas fatais da covid-19 na capital, somente hoje (2) foram registradas 11 novas mortes.

Perfil dos contaminados pela covid-19 em Goiânia

O boletim ainda aponta que a maioria dos casos de infecção pelo novo coronavírus está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Entre os infectados, 3.772 (51%) são do sexo feminino, enquanto 3,577 (49%) são do sexo masculino.

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (54%), febre (52%), dor de garganta (25%), dor de cabeça (22%), dores musculares (17%) e perda do olfato (10%).

Bairros da capital com casos de coronavírus

Até o momento, a capital já conta com 475 bairros com casos de coronavírus. Os que apresentam mais infectados são: