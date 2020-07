Goiás registra 455 casos e 24 mortes por covid-19 em 24 horas

Com 26.263 pessoas contaminadas, Goiás registrou 455 casos e 24 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O número já considera os óbitos, que totaliza 545. Os dados são do informe epidemiológico desta quinta-feira (2/7).

Nesta quarta-feira (1/7), foi registrado o novo recorde de mortes no estado, sendo 46 em apenas 24 horas. Além disso Neste dia, foram confirmados 1.142 novos casos.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 63.163 casos suspeitos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano, outros 30.754 já foram descartados.

Do total de confirmações, há 545 mortes e 49 suspeitas em investigação. Já foram descartadas 462 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Apesar da divulgação dos dados oficiais do governo, os números de coronavírus são maiores no estado. O motivo são os registros feitos pelos municípios que não foram inseridos nos sistemas oficiais. Por exemplo, Rio Verde já conta com 6,4 mil casos, mas o sistema estadual contabiliza 4,3 mil.

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais”, informa a SES-GO por nota.

Goiás tem 213 municípios com casos de covid-19

O estado de Goiás já tem 213 municípios com moradores infectados pelo novo coronavírus. Além disso, 63.163 casos suspeitos são investigados entre elas. Os dados são desta quinta-feira (2/7) e constam na plataforma Covid-19, do governo estadual.

De acordo com a distribuição de casos por município, somente 4 não apresentam registros da doença, sendo: Nova Roma, Novo Planalto, Palestina de Goiás e Uirapuru.

Já entre as cidades quem contam com mais casos de covid-19, Goiânia lidera a lista com mais de 7 mil casos. Em seguida está Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Águas Lindas de Goiás e Senador Canedo.